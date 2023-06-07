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«Жизнь в движении!»: номинация «ПРО спорт» конкурса «Сибирь.ПРО» открыта для приема работ о массовом и профессиональном спорте

  • 07/06/2023, 12:54
Оздоровление нации и формирование культуры здорового образа жизни являются приоритетными задачами государства.

конкурс журналистовК 2024 году более половины граждан России планируется вовлечь в занятия спортом, в 2030 году семь из десяти россиян будут регулярно уделять время физической культуре. Такие цели зафиксированы в Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 года.

«Граждан нужно правильно мотивировать: увеличить объём освещения и популяризации массового спорта в государственных средствах массовой информации, активнее продвигать Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО через разъяснительную работу и разного рода преференции для участников и, конечно, создавать для занятий спортом соответствующие условия – современную, хорошо оснащённую спортивную инфраструктуру» – убежден Президент Российской Федерации Владимир Путин.

Появлению современных спортивных объектов способствует проведение крупных соревнований в регионах России. С 23 февраля по 5 марта текущего года в Кемеровской области прошли II зимние Международные спортивные игры «Дети Азии», участниками которых стали 814 спортсменов из 12 стран. Впервые в истории Игр состязания приняли сразу четыре территории – города Кемерово, Новокузнецк, Междуреченск и Таштагольский муниципальный район. В рамках подготовки к спортивному событию было построено и модернизировано девять спортивных объектов, которые станут достойным наследием для развития массового и профессионального спорта Кузбасса и всего Сибирского федерального округа.

«Наша реальность стремительно меняется, но спорт – это то, что должно нас объединять. Крайне важно, чтобы как можно больше жителей сибирских регионов было вовлечено в яркие спортивные праздники. Также необходимо, чтобы молодые  сибиряки знали об успехах наших спортсменов, равнялись на них и выбирали для себя здоровый образ жизни», – считает полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев.

В 2023 году номинацию «ПРО спорт» Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО» поддержал волейбольный клуб «Локомотив–Новосибирск» – один из признанных многолетних лидеров российского чемпионата. В сезоне текущего года команда завоевала бронзовые медали чемпионата России.

Победа в номинации «ПРО спорт» присуждается за материал или серию материалов о развитии массового, детско-юношеского и профессионального спорта, популяризации физической культуры и активного образа жизни, реализации социальных инициатив в этой сфере, а также мероприятиях в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни».

Также к рассмотрению принимаются материалы о сибиряках, увлеченных самыми разными видами спорта; участниках всероссийских и международных турниров, победителях Олимпиад и Паралимпиад разных лет; чемпионах, достигших высоких результатов, и тех, кто только собирается покорять пьедесталы соревнований.

В конкурсе «Сибирь.ПРО» участвуют работы, материалы спецпроектов и рубрик, которые были опубликованы в печатном, интернет-СМИ или вышли в электронном СМИ в период с 1 августа 2022 года по 31 июля 2023 года. Подробнее ознакомиться с условиями и списком номинаций, а также подать заявку можно на сайте проекта sibirpro.ru.

Фото предоставлены организаторами конкурса

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : СибирьПро конкурс журналистов


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