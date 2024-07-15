Уснувший на жд путях мужчина погиб под колесами локомотива под Новосибирском

В Новосибирской области произошла очередная трагедия на железной дороге. Под колесами пассажирского поезда внезапно оказался молодой мужчина. ЧП произошло на перегоне между станциями Каргат и Кокошино в ночь на 15 июля.

— Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа выяснила, что со слов машиниста, он заметил человека, лежащего в опасной близости от железнодорожного пути. На громкий сигнал мужчина не отреагировал. Несмотря на экстренное торможение, наезд предотвратить не удалось, — рассказали в управлении на транспорте МВД по СФО.

Оказалось, что 26-летний житель Каргата уснул мертверцким сном после употребления алкоголя. От полученных травм мужчина скончался.

Ранее редакция сообщала о том, что на железнодорожном мосту над Ипподромской магистралью в Новосибирске девушка попала под почтовый поезд и погибла.