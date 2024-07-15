ГАИ предлагает жителям Новосибирска кошмарить самокатчиков

Госавтоинспекция усиливает контроль за прокатными электросамокатами.
— В Телеграм работает чат-бот операторов кикшеринга, по которому собирают информацию о нарушителях правил, пользующихся этими СИМ, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Чат называется «Самокаты: общественный контроль» и он является федеральным.
Каждый горожанин может сообщить через чат-бот о нарушениях, связанных с использованием электросамокатов. После жалобы оператор примет необходимые меры.
В Госавтоинспекции считают, что подобный подход поможет повысить безопасность на дорогах при использовании электросамокатов.
Ранее редакция сообщала о том, что штрафы для водителей электросамокатов будут введены в Новосибирске.
Источник фото: Infopro54, Автор: Юлия Данилова
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