Девушка погибла, попав под почтовый поезд в Новосибирске

В Новосибирске транспортные полицейские устанавливают обстоятельства гибели 25-летней девушки, попавшей под почтовый поезд. Смертельное ЧП произошло на железнодорожном мосту над Ипподромской магистралью в ночь на 3 июля.
По предварительным данным, девушка шла вдоль железнодорожного полотна перед приближающимся локомотивом. Машинист, увидев человека, подал предупреждающий звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако, столкновения избежать не удалось.
— От полученных травм пешеход скончался до приезда скорой помощи. В настоящее время транспортные полицейские устанавливают причины и все обстоятельства трагедии, — сообщили в Управлении на транспорте МВД России по СФО.
Ранее редакция сообщала о том, что на перегоне станций Чик — Коченево в Новосибирской области пассажирский поезд переехал пешехода, внезапно выскочившего на железнодорожные пути.
Источник фото: Телеграм-канал «Транспортная полиция Сибири»
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