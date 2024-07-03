Девушка погибла, попав под почтовый поезд в Новосибирске

В Новосибирске транспортные полицейские устанавливают обстоятельства гибели 25-летней девушки, попавшей под почтовый поезд. Смертельное ЧП произошло на железнодорожном мосту над Ипподромской магистралью в ночь на 3 июля.

По предварительным данным, девушка шла вдоль железнодорожного полотна перед приближающимся локомотивом. Машинист, увидев человека, подал предупреждающий звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако, столкновения избежать не удалось.

— От полученных травм пешеход скончался до приезда скорой помощи. В настоящее время транспортные полицейские устанавливают причины и все обстоятельства трагедии, — сообщили в Управлении на транспорте МВД России по СФО.

Ранее редакция сообщала о том, что на перегоне станций Чик — Коченево в Новосибирской области пассажирский поезд переехал пешехода, внезапно выскочившего на железнодорожные пути.