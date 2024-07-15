В Новосибирске до конца сезона отремонтируют больше 50 дорожных объектов

Ремонт дорог в Новосибирске развернулся на многих магистралях. В рамках контроля за ходом работ мэр Новосибирска Максим Кудрявцев побывал на одной из них ― на улице Дачной. Здесь идет ремонт участка от улицы Дмитрия Донского до Дуси Ковальчук.

Дорогу в Заельцовском районе приводят в нормативное состояние в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Как отметил Максим Кудрявцев, в настоящее время в Новосибирске фронт работ развернут на всех объектах по нацпроекту БКД.

― Сегодня работы ведутся на всех 19 км ― 14 объектах, запланированных к ремонту по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Кроме того, правительство Новосибирской области выделило нам дополнительные средства в размере 1,1 млрд рублей, и на эти деньги будут отремонтированы еще 37 участков дорог, на части из них работы уже начались. Сейчас мы изыскиваем возможности в бюджете, чтобы выйти на конкурсные процедуры и дополнительно законтрактовать еще несколько объектов. Планируем успеть за сезон отремонтировать максимальное количество дорог в городе. Ключевая задача ― привести все дороги Новосибирска к нормативному состоянию. К сожалению, сейчас мы этот показатель не выполняем. Нормативное состояние — это 85%, у нас чуть больше 75% дорог соответствуют норме, ― подчеркнул Максим Кудрявцев. ― Хотел бы обратить внимание, что объекты БКД ― объекты комплексные. Одновременно с дорожным полотном мы ремонтируем тротуары, восстанавливаем бордюры, газоны, наносим разметку. На каждом объекте осуществляется контроль качества работ, делаются выборки и пробы, которые оценивает специализированная лаборатория Технадзора. И только после этого подписываем акт приемки выполненных работ. Рассчитываем закончить ремонт всех объектов в течение летнего сезона. Пока существенных рисков мы не видим.

Максим Кудрявцев также напомнил, что за весь период реализации нацпроекта в Новосибирске, начиная с 2017 года, на дороги были направлены более 12 млрд рублей.

Что касается улицы Дачной, то этот участок входит в число 14 объектов, ремонтируемых в текущем году по национальному проекту БКД. По плану здесь предусмотрено исправление продольного и поперечного профиля проезжей части, укладка выравнивающего и верхнего слоя дорожного покрытия. Также здесь отремонтируют тротуары, восстановят газоны, заменят бордюры, нанесут дорожную разметку и установят недостающие дорожные знаки. В перечень работ входят подъем дождеприемных колодцев и замена перил вдоль пешеходных тротуаров. Подрядчик — ООО «Дорсиб плюс». Стоимость работ по контракту — 64 млн рублей.

Как отметил генеральный директор ООО «Дорсиб плюс» Дмитрий Харланов, протяженность ремонтируемого участка на Дачной составляет 1000 м.

― По контракту у нас работы должны быть завершены до 30 августа. По нашим внутренним графикам рассчитываем закончить быстрее, ― уверенно заявил Дмитрий Харланов.

Начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Иосиф Кодалаев напомнил: помимо национального проекта БКД, в Новосибирске реализуется и муниципальная программа, рассчитанная до 2025 года.

― В рамках этой программы ремонтируются дороги, искусственные сооружения, проводятся мероприятия по организации безопасности дорожного движения, что включает замену и установку дорожных знаков и светофоров, ― пояснил чиновник.

Планируется в этом году и ремонт дорог частного сектора. В рамках исполнения наказов депутатам и программы по ремонту тротуаров в мегаполисе отремонтируют 49 участков дорог частного сектора и 112 участков пешеходных тротуаров.