Кого будут воспитывать в новосибирском заксобрании?

Блок изменений регламента заксобрания, которые будут рассмотрены на предстоящей сессии, касается большей частью посещения комитетов и комиссий лицами, не являющихся депутатами.
— На заседании комитета, комиссии Законодательного Собрания могут присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов повестки заседания лица, указанные в части 1 статьи 20 настоящего регламента, члены Общественной палаты Новосибирской области, уполномоченные советом Общественной палаты Новосибирской области, — говорится в проекте постановления. — Иные лица могут присутствовать на заседании комитета Законодательного Собрания в порядке, определяемом председателем комитета, комиссии Законодательного Собрания.
Как пояснил редакции инициатор изменений, первый вице-спикер Андрей Панферов, данное решение продиктовано, прежде всего, эпидемиологической обстановкой. По словам собеседника, руководству заксобрания уже «ставили на вид» недопустимое количество присутствующих на заседаниях, из-за чего соблюдение санитарных норм может оказаться под угрозой.
— Это продиктовано периодом пандемии, чтобы Роспотребнадзор нам не предъявлял претензии, что у нас много народа на заседаниях, — поясняет Панферов. — К нам уже общественники обращались с возмущениями, почему столько народа на мероприятиях. Говорят: президент выступает за то, чтобы на мероприятиях меньше народу было, а у вас обычно — битком. Но эта норма по количеству людей будет работать только в особый период.
По словам Панферова, при превышении, зашкаливающем количестве присутствующих приоритет будет отдан докладчикам по основным вопросам, приглашенным экспертам, то есть людям, непосредственно занятым в работе комитетов.
— Получается как: приходит депутат и приводит всех своих помощников, — рассказывает вице-спикер. — Один работает, а остальные спят. Надо это дело «ужать». Зачем там люди, которые не хотят работать в интересах депутатов?
Однако стоит напомнить, что региональное правительство в настоящий момент постепенно ослабляет ограничительные меры, которые ранее были введены в связи с ситуацией с коронавирусом.
Что касается средств массовой информации, то они среди «не депутатов» оказались выделены в отдельную «касту». Теперь, согласно проекту постановления, они могут приглашаться на открытые заседания комитетов и комиссий. Иными словами, напрашивается вывод, что могут и не приглашаться, при этом понятие «открытые заседания» подразумевает доступ на них всех заинтересованных лиц.
Как уверяет Андрей Панферов, для СМИ, освещающих работу заксобрания и его депутатов, по большому счету не меняется ничего, а внесение данного пункта продиктовано все теми же мерами санитарной безопасности. По словам собеседника редакции, журналисты тоже окажутся в приоритете при отсеве с комиссий «лишних», а самих их «фильтровать» на угодных и неугодных не будут.
— Для журналистов все как было, так и осталось, — поясняет автор поправок. — Уж кого-кого, а СМИ урезать в правах мы не намерены. Сколько из них посчитают нужным присутствовать, столько и будет.
При этом стоит напомнить, что отчасти именно представители СМИ оказались отрезаны от привычного хода работы в заксобрании во время пандемии. Часть заседаний проводится в режиме ВКС, из-за этого информацию об их ходе и итогах журналистам приходится получать либо через пресс-службу, либо по звонку депутатам, либо из других собственных источников.
Как уже ранее сообщалось, чуть менее открытым в отношении СМИ стал горсовет Новосибирска, в частности, например, сократился срок публикации на сайте горсовета анонсов заседаний с повесткой дня с 7 до 5 дней.
Кроме того, на январской сессии депутаты планируют рассмотреть изменения в правила депутатской этики.
— В случае невозможности участия в работе сессии депутат обязан до начала ее работы письменно информировать о причине своего отсутствия председателя Законодательного Собрания или первого заместителя председателя Законодательного Собрания, — следует из проекта постановления.
— Депутата выбирают люди для того, чтобы он предметно работал в заксобрании и присутствовал на сессиях, чтобы выражал и защищал позиции избирателей, — говорит Андрей Панферов. — В прошлом созыве были депутаты, которые 45% сессий пропустили. Если депутат отсутствует на сессии, мы должны довести на сессии это до избирателей. Мы сейчас наводим порядок, чтобы депутаты приходили и работали там, где должны. Мы хотим поставить всех в ответственное положение вне зависимости от фракции.
Следующим этапом борьбы со злостными прогульщиками станет их рассмотрение на комиссии по этике с последующим введением санкций, например лишения слова.
По словам собеседника редакции, в текущем созыве парламента «прогульщиков» пока не было. Отсутствовали исключительно депутаты старше 65 лет — как группа риска и те, кто не мог прибыть по состоянию здоровья.
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