Кого будут воспитывать в новосибирском заксобрании?

Проредят ряды «спящих»

Блок изменений регламента заксобрания, которые будут рассмотрены на предстоящей сессии, касается большей частью посещения комитетов и комиссий лицами, не являющихся депутатами.

— На заседании комитета, комиссии Законодательного Собрания могут присутствовать и принимать участие в обсуждении вопросов повестки заседания лица, указанные в части 1 статьи 20 настоящего регламента, члены Общественной палаты Новосибирской области, уполномоченные советом Общественной палаты Новосибирской области, — говорится в проекте постановления. — Иные лица могут присутствовать на заседании комитета Законодательного Собрания в порядке, определяемом председателем комитета, комиссии Законодательного Собрания.

Как пояснил редакции инициатор изменений, первый вице-спикер Андрей Панферов, данное решение продиктовано, прежде всего, эпидемиологической обстановкой. По словам собеседника, руководству заксобрания уже «ставили на вид» недопустимое количество присутствующих на заседаниях, из-за чего соблюдение санитарных норм может оказаться под угрозой.

— Это продиктовано периодом пандемии, чтобы Роспотребнадзор нам не предъявлял претензии, что у нас много народа на заседаниях, — поясняет Панферов. — К нам уже общественники обращались с возмущениями, почему столько народа на мероприятиях. Говорят: президент выступает за то, чтобы на мероприятиях меньше народу было, а у вас обычно — битком. Но эта норма по количеству людей будет работать только в особый период.

По словам Панферова, при превышении, зашкаливающем количестве присутствующих приоритет будет отдан докладчикам по основным вопросам, приглашенным экспертам, то есть людям, непосредственно занятым в работе комитетов.

— Получается как: приходит депутат и приводит всех своих помощников, — рассказывает вице-спикер. — Один работает, а остальные спят. Надо это дело «ужать». Зачем там люди, которые не хотят работать в интересах депутатов?

Однако стоит напомнить, что региональное правительство в настоящий момент постепенно ослабляет ограничительные меры, которые ранее были введены в связи с ситуацией с коронавирусом.

А могут не пригласить?

Что касается средств массовой информации, то они среди «не депутатов» оказались выделены в отдельную «касту». Теперь, согласно проекту постановления, они могут приглашаться на открытые заседания комитетов и комиссий. Иными словами, напрашивается вывод, что могут и не приглашаться, при этом понятие «открытые заседания» подразумевает доступ на них всех заинтересованных лиц.

Как уверяет Андрей Панферов, для СМИ, освещающих работу заксобрания и его депутатов, по большому счету не меняется ничего, а внесение данного пункта продиктовано все теми же мерами санитарной безопасности. По словам собеседника редакции, журналисты тоже окажутся в приоритете при отсеве с комиссий «лишних», а самих их «фильтровать» на угодных и неугодных не будут.

— Для журналистов все как было, так и осталось, — поясняет автор поправок. — Уж кого-кого, а СМИ урезать в правах мы не намерены. Сколько из них посчитают нужным присутствовать, столько и будет.

При этом стоит напомнить, что отчасти именно представители СМИ оказались отрезаны от привычного хода работы в заксобрании во время пандемии. Часть заседаний проводится в режиме ВКС, из-за этого информацию об их ходе и итогах журналистам приходится получать либо через пресс-службу, либо по звонку депутатам, либо из других собственных источников.

Как уже ранее сообщалось, чуть менее открытым в отношении СМИ стал горсовет Новосибирска, в частности, например, сократился срок публикации на сайте горсовета анонсов заседаний с повесткой дня с 7 до 5 дней.

Про этику

Кроме того, на январской сессии депутаты планируют рассмотреть изменения в правила депутатской этики.

— В случае невозможности участия в работе сессии депутат обязан до начала ее работы письменно информировать о причине своего отсутствия председателя Законодательного Собрания или первого заместителя председателя Законодательного Собрания, — следует из проекта постановления.

— Депутата выбирают люди для того, чтобы он предметно работал в заксобрании и присутствовал на сессиях, чтобы выражал и защищал позиции избирателей, — говорит Андрей Панферов. — В прошлом созыве были депутаты, которые 45% сессий пропустили. Если депутат отсутствует на сессии, мы должны довести на сессии это до избирателей. Мы сейчас наводим порядок, чтобы депутаты приходили и работали там, где должны. Мы хотим поставить всех в ответственное положение вне зависимости от фракции.

Стоит напомнить, что «этажом ниже», на муниципальном уровне, по сути, создан прецедентдепутат горсовета не имеет возможности уведомить руководство горсовета об отсутствиях на сессии. Речь об арестованном почти на месяц депутате от коалиции «Новосибирск 2020» Сергее Бойко, чей выход на свободу предполагается только на следующий день после сессии. По словам Андрея Панферова, данный факт не относится к изменениям регламента для заксобрания, а сами изменения касаются депутатов-прогульщиков.

Следующим этапом борьбы со злостными прогульщиками станет их рассмотрение на комиссии по этике с последующим введением санкций, например лишения слова.

По словам собеседника редакции, в текущем созыве парламента «прогульщиков» пока не было. Отсутствовали исключительно депутаты старше 65 лет — как группа риска и те, кто не мог прибыть по состоянию здоровья.