ПСБ первым на рынке запускает чат-банк для бизнеса в мессенджере

Чат-банк создан на платформе мессенджера Telegram, который консультирует клиентов-предпринимателей по продуктам и услугам банка без обращения в колл-центр ПСБ, а в дальнейшем позволит проводить банковские операции напрямую в мессенджере.

На начальном этапе в чат-банке предпринимателям будет доступен информационный функционал, связанный с отображением остатка на расчетном счете, получением выписки по нему и возможностью делиться реквизитами с партнерами по бизнесу. Также чат-бот, созданный на основе нейронных сетей и машинного обучения, сможет консультировать любого клиента, открывшего расчетный счет в ПСБ, по наиболее востребованным банковским продуктам и услугам.

В дальнейшем клиенты смогут получать информацию об остатке на счете и выписку по нему, выставлять счет контрагенту, создавать и проводить платежи, используя электронную облачную подписью, также чат-банк может быть реализован и в других популярных мессенджерах.