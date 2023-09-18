Новосибирские компании купили более 7 тысяч лицензий на российское ПО

Российские компании увеличили траты на закупку отечественного программного обеспечения. Например, в прошлом году предприятия Новосибирской области приобрели более 7 тысяч лицензий на подобное ПО. Одной из причин роста спроса стали санкции на зарубежные цифровые продукты, говорится в сентябрьском выпуске доклада Банка России «Региональная экономика: комментарии ГУ».

Кроме того, в 2023 году наблюдается вывод на рынок новых программных продуктов. Развитие отрасли сегодня формирует высокий спрос на труд, особенно на разработчиков среднего и высокого уровней. Отметим, что вклад деятельности в сфере информации и связи в ВРП Новосибирской области составляет почти 4 процента, что выше показателей по Сибири и в целом по России. Дальнейший переход объектов критической инфраструктуры на отечественное ПО может увеличить вклад IT-отрасли в экономику Сибири.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области не хватает кибербезопасников с опытом.