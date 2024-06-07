Успеть к Троице: в какие сроки высадить рассаду в грунт дачникам Новосибирска

Жители Новосибирской области столкнулись с целой серии майских и июньских заморозков. Погодные «сюрпризы» изрядно потрепали нервы дачникам и оставили после себя погибшие первые всходы на участках. А у некоторых рассада пострадала даже в теплицах.

Однако унывать новосибирским садоводам-огородникам не стоит — все поправимо.

Согласно народным приметам, отсеяться надо к Троице. В этом году православный праздник выпал на 23 июня, а значит у сибиряков еще есть время.

Руководитель садового центра «Сияние» Наталья Иванцова рассказала, на какие показатели нужно ориентироваться при высадке рассады в грунт.

— Для того, чтобы спокойно высадить рассаду и не боятся за её будущее, нужно ориентироваться на температуру почвы, а не температуру грунта. Для высадки огурцов рассадой или семенами, грунт должен прогреться до +20 градусов, для рассады томатов достаточно +16, — поделилась с VN.ru Наталья Иванцова.

По опыту собеседницы, посаженные в холодную почву семена не взойдут, а сгниют в земле.

— Три дня назад я измерила температуру — всего 10 градусов. При таких условиях можно высаживать лук, редиску и зелень. Даже укроп вряд ли взойдет. Если лето и начало осени будут теплыми, то созреют даже самые поздние посадки. Самые ранние огурцы созревают за 35-45 дней. Даже если высадить одно растение рассадным способом, а все остальное семенами, но в теплую почву — такие посадки догонят и перегонят рассаду, высаженную слишком рано, — отметила эксперт.

По словам Натальи Иванцовой, в таких случаях всегда важнее температура грунта, а не температура воздуха. Корневая система может сгнить, огурцы при более низкой температуре грунта не справляются с испарением, вянут, потому что корни не работают, а испарение с листьев идёт. Когда тепло наступает, все развивается хорошо.

Ранее редакция сообщала о том, какую погоду в июне-2024 пообещали синоптики жителям Новосибирской области.