Лето откладывается: волна заморозков приближается к Новосибирской области

Лето не торопится в Новосибирскую область: синоптики дают неутешительные прогнозы, а волны холода постоянно вторгаются в едва появившиеся теплые деньки.

Сибиряки только в мае пережили несколько штормовых погодных атак, которые подпортили настроение садоводам и огородникам — заморозки уничтожили первые всходы плодовоовощных культур. У некоторых владельцев приусадебных участков погибла рассада даже в теплицах.

Июнь тоже приготовил неприятные сюрпризы сибирякам — в ночь на 5 июня в отдельных районах города и области столбик термометра опустится до -1 градуса.

— В Новосибирскую область холодная воздушная масса придет с районов Ханты-Мансийского автономного округа — ночные температуры будет понижаться местами до заморозков. Пройдут они в основном по северо-западной части региона. А юго-восток не заденет, — рассказала Infopro54 начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского гидрометцентра Наталья Кичанова.

Собеседница отметила, что эта волна заморозков станет последней для новосибирцев летом-2024.

Температура в регионе начнет повышаться уже к концу недели. В выходные столбик термометра поднимется до +24 +29 и установится по всей территории области. Обильные дожди с грозами могут сопровождать вплоть до середины месяца.

Температура в ночные часы составит +10 +15 градусов.

Поистине летняя погода в Новосибирской области воцарится только во второй половине июня — в отдельные дни воздух будет прогреваться до +32.

Ранее редакция сообщала о том, что в ночь на 30 мая из-за заморозков в Новосибирской области погибли посевы подсолнечника и картофеля ранней посадки.