Лето откладывается: волна заморозков приближается к Новосибирской области

Лето не торопится в Новосибирскую область: синоптики дают неутешительные прогнозы, а волны холода постоянно вторгаются в едва появившиеся теплые деньки.
Сибиряки только в мае пережили несколько штормовых погодных атак, которые подпортили настроение садоводам и огородникам — заморозки уничтожили первые всходы плодовоовощных культур. У некоторых владельцев приусадебных участков погибла рассада даже в теплицах.
Июнь тоже приготовил неприятные сюрпризы сибирякам — в ночь на 5 июня в отдельных районах города и области столбик термометра опустится до -1 градуса.
— В Новосибирскую область холодная воздушная масса придет с районов Ханты-Мансийского автономного округа — ночные температуры будет понижаться местами до заморозков. Пройдут они в основном по северо-западной части региона. А юго-восток не заденет, — рассказала Infopro54 начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского гидрометцентра Наталья Кичанова.
Собеседница отметила, что эта волна заморозков станет последней для новосибирцев летом-2024.
Температура в регионе начнет повышаться уже к концу недели. В выходные столбик термометра поднимется до +24 +29 и установится по всей территории области. Обильные дожди с грозами могут сопровождать вплоть до середины месяца.
Температура в ночные часы составит +10 +15 градусов.
Поистине летняя погода в Новосибирской области воцарится только во второй половине июня — в отдельные дни воздух будет прогреваться до +32.
Ранее редакция сообщала о том, что в ночь на 30 мая из-за заморозков в Новосибирской области погибли посевы подсолнечника и картофеля ранней посадки.
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