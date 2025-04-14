Установку для переработки автопокрышек купило «Спецавтохозяйство» в Новосибирске

АО «Спецавтохозяйство» (АО «САХ») готовится к установке пиролизной установки, которая сможет перерабатывать за 6 часов от 50 до 100 автопокрышек (точное число зависит от размера шин и способа их загрузки в установку). Она будет расположена на Левобережном полигоне Новосибирска и начнет работу летом 2025 года.

В процессе пиролиза под воздействием высоких температур шины превратятся в пиролизное масло, сажу, стальную проволоку и син-газ. При этом выделяющийся син-газ регоператор по вывозу ТКО планирует использовать на месте как источник энергии для пиролизной установки. Прочие продукты компания передаст другим организациям.

— Пиролизное масло станет печным топливом для котельных и нефтеперерабатывающих предприятий. Сажа будет использоваться для окрашивания новых шин и строительных материалов. Стальную проволоку АО «Спецавтохозяйство» планирует сдать в пункты приема металлов, — уточнили в «САХ».

В компании напомнили, что авторезина относится к отходам четвертого класса опасности. При естественном разложении шины выделают сотни химических соединений, в том числе канцерогенных, и подлежат утилизации специализированными фирмами, имеющими лицензии, с соблюдением всех мер предосторожностей.

— Автомобильные шины не являются твердыми коммунальными отходами, их утилизация не входит в тариф за обращение с твердыми коммунальными расходами, это платная услуга, — подчеркнул регоператор.

В компании уточнили, что в рамках осеннего субботника горожане и районные администрации привезли на полигоны Новосибирска 2210 кубических метров старых покрышек.

В 2024 году новосибирцы сдали на переработку 4 272 тонны отходов — почти на тонну больше, чем в 2023 году.

Ранее редакция сообщала, что в 2026 году мусор с левого берега Новосибирска придется возить на правый. В «Спецавтохозяйстве» сообщили, насколько хватит емкости действующих городских полигонов.