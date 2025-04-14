Рекламодателям

Жители Новосибирска объяснили, почему предпочитают электрокарам обычные авто

  • 14/04/2025, 17:30
Автор: Артем Рязанов
Жители Новосибирска объяснили, почему предпочитают электрокарам обычные авто
В городе зарегистрировано более тысячи электромобилей

На данный момент по Новосибирску ездит более тысячи электрокаров. Для удобства владельцев электромобилей в городе функционирует около 150 зарядных станций. Некоторые из них представляют собой так называемые «дворовые» медленные зарядки, расположенные на тепловых и электроподстанциях. Остальные зарядные точки сосредоточены вдоль основных транспортных артерий города. Они отличаются количеством разъёмов, мощностью и скоростью зарядки.

Производство и установка медленных станций обходятся примерно в 500 тысяч рублей за единицу. Более мощные зарядки стоят дороже — около 3 миллионов рублей за монтаж.

Андрей Витковский, директор по развитию электротранспорта в «Сибирской генерирующей компании» (СГК), считает, что лучше установить много медленных зарядных станций, чем несколько быстрых. Это более удобно для пользователей: можно оставить машину на ночь и забрать её утром полностью заряженной.

По расчётам экспертов проекта «Сибирь заряжает», к 2030 году в городе потребуется около 2000 зарядных станций, чтобы удовлетворить растущий спрос на электромобили. Объём инвестиций в развитие инфраструктуры составит 1,3 миллиарда рублей.

Как выяснило издание Atas.info, уже сегодня все зарядные станции отмечены на картах сервисов 2ГИС и Яндекс.Карты, так что при желании найти место для зарядки можно практически в любом районе города.

Мария Сидорова, председатель комитета охраны окружающей среды мэрии, заявляет, что появление в Новосибирске 30 тысяч электромобилей позволит сократить выбросы в атмосферу на 5–7%. Это очень важное достижение, особенно учитывая загрязнённость воздуха в городе.

Но не все верят в будущее электромобилей. Автоэксперт Вячеслав Ашурков отметил, что высокая стоимость батарей (до 60% цены автомобиля) и их замена делают электромобили невыгодными. Батареи — слабое место этого вида транспорта, со временем они выходят из строя.

К тому же покупка электрического автомобиля обойдётся не дешевле, чем покупка обычного. В сервисах по продаже автотехники цены на электромобили практически не отличаются от цен на бензиновые модели.

Ранее редакция сообщала о том, что быструю зарядку для электроавтомобилей создали в Новосибирске. Зарядная станция сконструирована по модульному принципу.

Источник фото: Infopro54 / Автор — Юлия Данилова

200

Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : Электромобили зарядная станция


1
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Владимир Женов, председатель Совета Новосибирской городской торгово-промышленной палаты, президент Новосибирского банковского клуба

Владимир Женов: Мы хотим оценить руководителей Новосибирска по «гамбургскому счету»

В Новосибирске планируют сформировать гармонизированный индекс делового доверия
Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Каждый шестой новосибирец старше 50 планирует переезд за границу на пенсии
14/04/25 18:00
Общество
За поезда метро для Новосибирска заплатит областной бюджет
14/04/25 17:45
Власть Транспорт
Жители Новосибирска объяснили, почему предпочитают электрокарам обычные авто
14/04/25 17:30
Установку для переработки автопокрышек купило «Спецавтохозяйство» в Новосибирске
14/04/25 17:00
Бизнес
Новосибирская область получит 500 млн рублей на модульные гостиницы
14/04/25 16:45
Туризм
Тысяча воспитанников зачислена в детские сады Новосибирска по цифровым договорам
14/04/25 16:15
Власть
Дрифтеры лишили новосибирцев полноценного сна
14/04/25 16:00
Право&Порядок
Супермаркеты, фастфуд и маркетплейсы попали в топ покупок у детей
14/04/25 15:40
Финансы
К электровакуумному заводу в Новосибирске подали четыре иска на 80 млн рублей
14/04/25 15:00
Право&Порядок
Губернатор потребовал усилить работу по предупреждению пожаров на территории НСО
14/04/25 14:45
Власть
Готовые квартиры у реки рядом с бором от 2,9 млн рублей*
14/04/25 14:11
Недвижимость
Новосибирским предпринимателям рассказали, что ищут иностранцы в России
14/04/25 14:00
Бизнес ПроБизнес
Пожар под Новосибирском задержал шесть поездов
14/04/25 13:30
Общество
Заморозки и мокрый снег прогнозируют синоптики в Новосибирске
14/04/25 13:00
Город
В Новосибирске вынесен приговор экс-чиновнику мэрии за получение взятки 
14/04/25 12:30
Власть Право&Порядок
В ходе голосования в НСО выбрали 63 объекта для благоустройства за 4 года
14/04/25 12:15
Власть
Новосибирская компания «Сибметстрой» подала на самобанкротство
14/04/25 12:00
Бизнес
«Новосибирскавтодор» взыскивает с бывшего гендиректора убытки компании
14/04/25 11:30
Бизнес
Резидент территории опережающего развития в Линево готовится к запуску
14/04/25 11:00
Бизнес Инвестиции
Комиссия из мэрии пришла в неработающие концессионные бани
14/04/25 10:00
Бизнес Власть
Популярное
Трупы животных, найденные у озера в Новосибирской области, утилизируют
11/04/25 16:30
Новосибирский депутат требует радикальных мер в отношении бродячих собак
9/04/25 18:00
По частному сектору, где насмерть сбили новосибирца, разрешено ездить до 60 км/ч
1/04/25 12:30
Владельцев собак и кошек в Новосибирске предупредили о новой схеме обмана
31/03/25 16:30
Как уxаживать зa кoмнaтными растениями пo Луннoму кaлeндapю в aпpeлe 2025
28/03/25 9:45
В центре Новосибирска два человека погибли в ДТП
27/03/25 12:00
Новости компаний
Банк Уралсиб принял участие в Днях карьеры Новосибирского государственного университета
11/04/25 10:56
Новосибирские энергетики подтвердили свой статус лидера в ежегодном рейтинге
10/04/25 15:45
Уралсиб предлагает бесплатную экспертную поддержку участникам внешнеэкономической деятельности
8/04/25 9:10
Банк Уралсиб стал партнером конференции молодых ученых по молекулярной биологии
7/04/25 9:10
Банк Уралсиб опубликовал отчетность по РСБУ за 2024 год, прибыль составила 11,7 млрд рублей
3/04/25 9:10
Банк Уралсиб запустил платежи в бюджет через СБП для физлиц
2/04/25 10:45

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×

Поиск по автору:

×
Апрель 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска