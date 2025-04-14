Жители Новосибирска объяснили, почему предпочитают электрокарам обычные авто

На данный момент по Новосибирску ездит более тысячи электрокаров. Для удобства владельцев электромобилей в городе функционирует около 150 зарядных станций. Некоторые из них представляют собой так называемые «дворовые» медленные зарядки, расположенные на тепловых и электроподстанциях. Остальные зарядные точки сосредоточены вдоль основных транспортных артерий города. Они отличаются количеством разъёмов, мощностью и скоростью зарядки.

Производство и установка медленных станций обходятся примерно в 500 тысяч рублей за единицу. Более мощные зарядки стоят дороже — около 3 миллионов рублей за монтаж.

Андрей Витковский, директор по развитию электротранспорта в «Сибирской генерирующей компании» (СГК), считает, что лучше установить много медленных зарядных станций, чем несколько быстрых. Это более удобно для пользователей: можно оставить машину на ночь и забрать её утром полностью заряженной.

По расчётам экспертов проекта «Сибирь заряжает», к 2030 году в городе потребуется около 2000 зарядных станций, чтобы удовлетворить растущий спрос на электромобили. Объём инвестиций в развитие инфраструктуры составит 1,3 миллиарда рублей.

Как выяснило издание Atas.info, уже сегодня все зарядные станции отмечены на картах сервисов 2ГИС и Яндекс.Карты, так что при желании найти место для зарядки можно практически в любом районе города.

Мария Сидорова, председатель комитета охраны окружающей среды мэрии, заявляет, что появление в Новосибирске 30 тысяч электромобилей позволит сократить выбросы в атмосферу на 5–7%. Это очень важное достижение, особенно учитывая загрязнённость воздуха в городе.

Но не все верят в будущее электромобилей. Автоэксперт Вячеслав Ашурков отметил, что высокая стоимость батарей (до 60% цены автомобиля) и их замена делают электромобили невыгодными. Батареи — слабое место этого вида транспорта, со временем они выходят из строя.

К тому же покупка электрического автомобиля обойдётся не дешевле, чем покупка обычного. В сервисах по продаже автотехники цены на электромобили практически не отличаются от цен на бензиновые модели.

Ранее редакция сообщала о том, что быструю зарядку для электроавтомобилей создали в Новосибирске. Зарядная станция сконструирована по модульному принципу.