В 2026 году мусор с левого берега Новосибирска придется возить на правый

Полигон «Левобережный» в Новосибирске на сегодняшний день практически заполнен. По экспертным оценкам, предельный срок его эксплуатации без увеличения участка — середина 2026 года. Сейчас объект уже работает в режиме повышенной готовности. Остаточная вместимость полигона «Гусинобродский» при проведении комплекса мероприятий позволит размещать на площадке твердые коммунальные отходы как минимум еще пять лет. Об этом сообщил гендиректор АО «Спецавтохозяйство» Александр Мартынов на заседании комитета по ЖКХ регионального парламента.

Депутат Заксобрания Никита Галитаров поинтересовался, куда в такой ситуации будут вывозиться отходы с левобережных районов Новосибирска и как это скажется на тарифах.

— Резервом является Гусинобродский полигон. Опыт вывоза отходов с левого берега на эту площадку у нас уже есть. Логистические затраты, несомненно, вырастут, — констатировал Мартынов.

Он отметил, что технических сложностей для смены маршрутов вывоза нет, так как парк спецтехники позволяет регоператору выполнять эту работу. Однако с учетом уже сформированной стоимости на услуги «Спецавтохозяйства» рост логистических расходов приведет к увеличению кассового разрыва на предприятии. Вопрос придется прорабатывать с департаментом по тарифам и МинЖКХ.

Напомним, в марте стало известно, что Министерство ЖКХ с участием заместителя губернатора области разрабатывает программу по финансовому оздоровлению АО «Спецавтохозяйство», а также сохранению им статуса регионального оператора.

Ранее редакция сообщала о том, что проект мусорного комплекса в Новосибирске проходит Главгосэкспертизу. Сдать новые полигоны в эксплуатацию планируется в 2027 году.