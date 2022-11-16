Проходят следственные действия у руководства МП «МетроМир»

В рамках доследственной проверки сегодня проходят обыски на муниципальном предприятии «МетроМир». Об этом со ссылкой на сотрудников предприятия и на собственные источники в правоохранительных органах, сообщил портал НГС.

— Источник редакции в правоохранительных органах уточнил, что мероприятие проводится в рамках доследственной проверки, — передаёт издание. — Собеседник добавил, что обыски связаны не с деятельностью предприятия по строительству метро, а с «иными работами».

Авторы одного из телеграмм-каналов предполагают, что данные доследственные действия могут быть связаны со строительством инфраструктурных объектов, прилегающих к новой ледовой арене и строящемуся четвертому мосту.

Другой канал, предположительно связанный с областной властью, говорит о дорожных работах как о причинах следственных действий.

— По предварительной информации, руководитель «Метро МИРа» Александр Мысик» задержан для допроса, — сообщают авторы канала. — Если Мысику не повезёт, то он сможет продолжить общение со следователями уже в новом статусе. Проблемы со строительством ледовой арены и её инфраструктуры наблюдаются на многих объектах, но проверить решили сначала именно дорожные стройки.

— Публичного развития эта история пока не получила, — сообщали эксперты ЦДЖ. — Но сам по себе визит силовиков показал, что с подрядчика объектов к МЧМ сняли неприкосновенность: до того правоохранители обходили вниманием все контракты, связанные с подготовкой к чемпионату.

Стоит напомнить, что руководитель предприятия Александр Мысик в прошлом году на сессии горсовета подтверждал использование контрафактных материалов при строительстве коллектора, заявив, что не готов поставить подпись под объектом и, таким образом, отвечать за его последующую эксплуатацию. При этом в «МетроМире» в прошлом году уже проходила выемка документов.

Помимо указанных, в активе «МетроМир» таким масштабные объекты, как памятная стела «Новосибирск — город трудовой доблести», станция метро «Спортивная», автодорога по ул. Мясниковой, капитальный ремонт Октябрьского моста, строительство ЖК «На Ельцовской», дольщики одного из домов которого опасаются срыва сроков ввода объекта в эксплуатацию.

Напомним, на этой неделе прокуратура назначила штраф гендиректору подрядчика который строит ледовую арену в размере 106 млн рублей.

Ранее редакция сообщала об обысках дорожного подрядчика ещё одного сибирского города.