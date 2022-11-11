Путин поручил оказать поддержку нуждающимся семьям, в которых работают оба родителя

По сообщению информационного агентства ТАСС, кабмину необходимо в срок до 15 января рассмотреть возможность обеспечить рост доходов нуждающихся семей с детьми. Глава государства подчеркнул, что семьи не должны беднеть из-за отмены пособий после выхода родителей на работу. Ведь совокупный доход у такой семьи может всё равно быть невысоким или даже оказаться ниже, чем у тех, кто получает пособия.

Также Владимир Путин поручил правительству представить комплекс мер по увеличению доходов от трудовой деятельности родителей, в рамках которого будут созданы необходимые условия для повышения их квалификации, освоения ими новых профессий или получения более высокооплачиваемой работы.

В ходе совещания по вопросу поддержки доходов семей с детьми президент напомнил, что маткапитал вырастет до 590 тысяч рублей на первого ребенка и до 780 тысяч рублей на второго, размер единого пособия для нуждающихся семей с детьми и беременных женщин по средним показателям будет равен 13 900 рублям.

Ранее редакция сообщала, что малоимущие семьи будут получать универсальное пособие.