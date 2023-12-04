Сенатора от Новосибирской области Владимира Городецкого наградили орденом Невского

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении сенатора Новосибирской области Владимира Городецкого. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

— За большой вклад в развитие парламентаризма, активную законотворческую деятельность и многолетнюю добросовестную работу, — говорится в сообщении.

Церемония награждения прошла в Москве. Орден вручил первый заместитель Руководителя Администрации президента Сергей Кириенко.

Напомним, что госнаграду за участие в СВО получил сын депутата заксобрания Новосибирска. Он служит разведчиком в войсках спецназначения.

Ранее редакция сообщала о том, что деятельность АО «РЭС» по подключению «Сибирь-Арены» отмечена губернатором.