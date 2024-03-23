В новосибирском вузе отменили очные занятия из-за теракта в «Крокус Сити Холле»

После теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» в Новосибирском государственном техническом университете 23 марта отменили все очные занятия.
Информацию об опубликовали в паблике «Новости кафедры ППиМЭ НГТУ (НЭТИ)» в ВКонтакте.
— При необходимости преподаватели могут организовать занятия в дистанционном режиме. Всем преподавателям предписано сдать ключи и покинуть помещения университета, — говорится в сообщении.
Также отменили кафедральное заседание межфакультетской студенческой научно-технической конференции «Дни науки-2024» в очном формате 23.03.2024 г. также отменяется. Доклады студентов заслушают на следующей неделе в дистанционном формате.
Трагедия произошла в подмосковном «Крокус сити холле» накануне вечером. Более 7 тысяч человек собрались на выступлении группы «Пикник», когда в здание концертного зала ворвались вооруженные террористы и открыли стрельбу по людям. В результате теракта погибло свыше 60 человек, ранено порядка 145. Среди жертв есть дети.
По факту происшествия СК России возбудил уголовное дело по статье «Теракт».
Ранее редакция сообщала о том, что врио главы Новосибирска Олег Клемешов выразил соболезнования жертвам теракта в «Крокус сити холле».
Фото: группа «Новости кафедры ППиМЭ НГТУ (НЭТИ)» в ВКонтакте.
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru