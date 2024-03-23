«Не сговариваясь»: люди массово сдают кровь для пострадавших в теракте в «Крокус Сити Холле»

Жители Москвы и Подмосковья массово идут сдавать кровь для пострадавших в теракте в «Крокус Сити Холле». У центров крови выстроились километровые очереди.
— Без всяких постов, без призывов, не сговариваясь, люди пришли сдать кровь, — говорит автор видео.
По информации Телеграм-канала Baza, только в Подмосковье за первый час работы донорских центров сдали кровь больше 600 человек.
Напомним, теракт в красногорском «Крокус Сити Холле» произошел накануне вечером. Перед выступлением группы «Пикник» в концертный зал ворвались вооруженные до зубов боевики и открыли огонь по людям. После этого прогремели взрывы и вспыхнул пожар. На данный момент известно о 83 погибших, трое из которых дети.
Оперативные службы установили личности предполагаемых террористов — двое из них были задержаны, остальные скрылись в лесу. В салоне «Рено», на котором передвигались преступники, найдены пистолет «ПМ», магазин к автомату «АКМ» и паспорта граждан Таджикистана.
Видео, скриншот видео: Телеграм-канал Baza.
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