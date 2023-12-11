«Устроили самосуд воровке»: девочку-сироту избили в школьном туалете в Новосибирске

Шокирующее видео появилось в социальных сетях Новосибирска. В кадре девчонки избивают сидящую на полу школьницу. Видно, что удары наносят сверстницы.

― Чего ты ноешь сейчас? Больно? ― спрашивают обидчицы. ― Больно, ― отвечает им жертва.

Удары продолжаются, а потом девочку хватают за волосы

― Я все поняла, пожалуйста, отпустите меня. Я больше не буду, обещаю, ― умоляет ученица.

Как выяснили правоохранители, эта жесткая расправа происходила в школе № 183 Кировского района. Жертвой старшеклассниц стала сирота, которую воспитывает бабушка.

― Девочки, учинившие расправу установлены. Их уже опросили. Выяснилось, что таким образом подростки пытались воспитать свою знакомую. Причина ― воровство. Пострадавшая украла у подруги мобильный телефон, брала поносить какие-то личные вещи и не вернула, а затем, когда была в гостях, украла из чужой квартиры деньги. В отношении подозреваемой уже возбуждено уголовное дело, оно находится в Кировском районном отделе полиции, ― рассказал Infopro54 источник в правоохранительных органах.

Сейчас пострадавшая находится в больнице. Никаких серьезных травм она не получила.

Департамент образования по факту случившегося проводит проверку.