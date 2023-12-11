Покусанному собакой ребёнку выплатят 30 тысяч в Новосибирске

В Новосибирске прокуратура через суд добилась моральной компенсации ребёнку, пострадавшей от укусов собаки.

Инцидент произошёл в январе 2022 года в Дзержинском районе города. 9-летняя девочка возвращалась из школы домой, когда во дворе одного из домов Трикотажного переулка на неё напала собака. Пёс вцепился ребёнку в лицо и искусал. Как выяснилось, собака была на выгуле без хозяина, на ней не было ни поводка, ни намордника.

— Помимо телесных повреждений ребёнку причинены нравственные и физические страдания. Прокуратура Дзержинского района обратилась в суд с иском о взыскании с владельца собаки морального вреда, — сообщили в ведомстве.

Суд взыскал с владельца животного в пользу пострадавшей школьницы компенсацию морального вреда в размере 30 тысяч рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура добилась компенсации 40 тысяч рублей пенсионеру, на которого напали бродячие собаки.