Кубок по смешанным единоборствам собрал спортсменов из 23 регионов в Новосибирске

Завершились Всероссийские соревнования на Кубок имени святого князя Александра Невского по смешанному боевому единоборству. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

В турнире участвовали 115 бойцов из 23 регионов России от Московской области до Камчатского края.

— Важно, что наши соревнования имеют статус мастерских – финалисты выполнят норматив мастеров спорта России, — говорит Сергей Ахапов, министр физической культуры и спорта Новосибирской области.

Всего смешанными единоборствами в Новосибирской области занимается около трёх тысяч человек. Четыре новосибирских бойца вышли в финалы турнира на Кубок Александра Невского.

— 19-летний Гор Аветисян стал победителем в весовой категории до 65,8 кг. В финале он взял верх над мастером спорта из Тюменской области Джабрайылом Искандеровым, — говорится в сообщении.

Также сибиряки завоевали три серебряные и две бронзовые медали.

Ранее редакция сообщала о том, что двух хоккеистов из Новосибирска можно будет увидеть на Матче Звёзд.