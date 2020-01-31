Распоряжение о начале проектирования «СКИФа» ждут в феврале

— В самое ближайшее время всеми административными ресурсами необходимо обеспечить выход распоряжения, определяющего единственного поставщика услуг по проектированию ЦКП «СКИФ». Во вторник я был в Москве. Это распоряжение ушло на согласование в Минэкономразвития РФ, Минфин РФ и прочие ведомства. До 17 февраля оно должно появиться, — сообщил, выступая на заседании коллегии областного миннауки, директор Института катализа СО РАН Валерий Бухтияров.

Напомним, постановления правительства РФ об осуществлении бюджетных инвестиций в проектирование и строительство объекта капитального строительства ЦКП «СКИФ» в регионе ожидали еще с весны 2019 года, но в первый заход, в мае, разработчикам не удалось добиться его утверждения. Постановление (№1777) было принято только в конце декабря. В результате запланированные к финансированию в рамках нацпроекта 500 млн рублей на начало работ по проектированию были перенесены на 2020 год. При этом в 2020 году на эти цели уже должен быть потрачен 1 млрд рублей. По мнению Бухтиярова, сложившаяся ситуация приводит к возникновению проблем со сроками реализации проекта.

— Если мы пойдем по схеме финансирования, которая сейчас одобрена правительством РФ, то (с учетом получившейся сдвижки) мы слегка не успеваем в заявленные сроки. В указе президента РФ (№ 356) определено, что в конце 2023 года мы должны продемонстрировать работу «СКИФа» — провести его физический запуск. Сдача объекта в эксплуатацию с шестью станциями первой очереди должна состояться в 2024 году, — напомнил он.

Чтобы уложиться в заявленные сроки, по словам Бухтиярова, уже сейчас необходимо начать работу по выбору единственного поставщика услуг по строительству или подготовке конкурса на генпорядчика. Этот документ должен выйти не позже июля 2020 года. По «дорожной карте» проекта за 2020 год необходимо пройти стадию проектирования ЦКП «СКИФ» и передать ПСД на рассмотрение Главгосэкспертизы. Только после прохождения экспертизы, которое может занять до 8 месяцев, область получит разрешение на строительство «СКИФа» и необходимое для этого финансирование.

— Для своевременного запуска «СКИФа» уже в 2020 году необходимо запустить производство технологического оборудования для ускорительного комплекса. Это оборудование относится к длительному циклу изготовления, поэтому нужно решить вопрос о его финансировании, начиная с 2020 года, — уверен директор ИК СО РАН.

В 2020 году также необходимо начать работу по реализации проектов СНЦ ВВОД (центр мирового уровня для хранения и анализа больших объемов данных) и приборостроительного центра коллективного пользования в виде Конструкторского технологического института научного приборостроения СО РАН, который необходим для разработки оборудования для экспериментальных станций «СКИФа».

Немаловажным моментом является и обеспечение работы проектного офиса «СКИФа», созданного на базе ИК СО РАН. Сейчас его финансирование ведется только за счет внебюджетных средств института. Бухтияров предупредил, что удержать специалистов, которые должны работать 24 часа в сутки и 7 дней в неделю, чтобы реализовать этот проект, институту самостоятельно достаточно сложно. Для выполнения функций застройщика (заказчика) объекта капстроительства установки класса «мегасайнс» необходимо целевое финансирование.

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