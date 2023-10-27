В новосибирской школе разгорелся скандал из-за досмотра в туалете

Неоднозначная ситуация происходит в школе № 32 в октябрьском районе Новосибирска. По словам родителей учеников, социальный педагог с пристрастием проверяет детей на наличие электронных сигарет. Видео с такими досмотрами опубликовано в социальных сетях. На кадрах видно, что учитель перекрывает вход в туалет и всем детям задает один и тот же вопрос: «Вейп есть?».

Здоровьем учащихся в школе озаботились после громкого инцидента в учебном заведении под Новосибирском. Там двое ребят попали в токсикологическое отделение больницы прямо из школьного туалета. Девятиклассник сделал несколько затяжек из электронной сигареты, которую ему предложил знакомый на перемене. У него закружилась голова и он потерял сознание. Второй пострадавший ― пятиклассник. Он даже не курил, а просто зашел в помещение с ядовитым дымом.

Случившееся заставило серьезно задуматься администрации учебных заведений. Проблема с вейпами существует практически в каждой школе.

― Дети уже настолько обнаглели, что курят не только в туалетах, а в учебных классах, когда нет педагога. Мы тоже периодически устраиваем досмотры, но как только ослабевает контроль, то они снова несут эту отраву. Проводили профилактические беседы, предупреждали родителей. Ничего не помогает, ― рассказал Infopro54 завуч школы на левом берегу города.

Между тем, видео из социальных сетей заинтересовало уполномоченную по правам детей Надежду Болтенко.

― Регулярно происходят нехорошие, даже страшные ситуации, связанные с употреблением этой гадости. Буквально на прошлой неделе двое школьников попали в больницу после курения электронной сигареты. Всем нам необходимо максимально оградить детей от этого. Но все-таки должна быть мера! В связи со случаем в школе направила запрос в департамент образования мэрии Новосибирска. Будем разбираться. Ситуацию держу на контроле, ― написала омбудсмен в своем Телеграм-канале.

А вот совет отцов Новосибирской области не считает, что учителя перегнули палку. Свое мнение высказал представитель общественной организации.