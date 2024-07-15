Юноша без прав протаранил «Жигулями» автокран в Новосибирске

Необычное ДТП произошло в Новосибирске на улице Докучаева днем 15 июля. Молодые люди катались на «Жигулях» и едва не лишились жизни.

― 19-летний водитель, не имея водительского удостоверения, управляя автомобилем ВАЗ-2107, у дома 39 по ул. Докучаева не справился с управлением и совершил наезд на припаркованный в попутном направлении кран TADANO, ― прокомментировали в ГАИ по Новосибирской области.

В результате наезда пострадал пассажир «Жигулей», юноша 2007 года рождения. Он был доставлен в медицинское учреждение с различными травмами.

На место происшествия выезжал экипаж ДПС.

Ранее редакция рассказывала, что на трассе под Новосибирском водитель сбил лося. От удара автомобиль улетел в кювет и врезался в дерево. Пострадавший водитель скончался в больнице. Лось прошел несколько шагов по дороге и тоже умер.