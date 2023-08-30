Утренний рейс из Новосибирска в Горно-Алтайск отменили из-за тумана

Сегодня, 30 августа, из аэропорта «Толмачево» не вылетел рейс 5379 авиакомпании S7 до Горно-Алтайска. На электронном табло это единственный отмененный маршрут.

— Приехать в аэропорт к семи утра и обнаружить, что твой рейс отменён —это вызывает целую бурю чувств, мягко говоря. Наш рейс из Горно-Алтайска в Новосибирск отменили, а там мы должны были пересесть на стыковочный рейс в Домодедово. Теперь в Москве надеемся быть только поздно вечером, — сообщила в социальных сетях одна из пассажирок.

Женщина пояснила, что самолет не вылетел из-за тумана.

Получить оперативный комментарий по причинам отмены борта редакции не удалось. Мы направили в авиакомпанию официальный запрос.