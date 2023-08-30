Владельцев судов предупредили о обмелении Оби в Новосибирске

С 30 августа уровень воды в Оби ожидается ниже проектной отметки навигационного уровня. Это связно с тем, что Новосибирская ГЭС уменьшила сбросы. Об этом сообщает МЧС по Новосибирской области.

– Обмеление реки можно наблюдать в нижнем бьефе Оби – от плотины ГЭС. По прогнозу Западно-Сибирского УГМС, проектная отметка с 80 сантиметров опустится на порядок, – говорится в сообщении.

Также МЧС предупредили о соблюдении скоростного режима.

Ранее редакция сообщала о том, что на двух остановках общественного водного транспорта — «Бибиха» и «Седова заимка» теплоходы прекратили высадку и прием пассажиров. Такое решение приняли в Министерстве транспорта Новосибирской области из-за обмеления реки Обь.