Утром 16 октября в Новосибирск сковали пробки

Сегодня утром, 16 октября, в Новосибирске образовались пробки. Многие жители города сообщают о затруднениях на дорогах. Наиболее сложная ситуация на Димитровском мосту, где была закрыта ещё одна полоса движения.

Согласно данным сервиса «Яндекс. Карты», ситуация на дорогах Новосибирска в целом оценивается на 7 баллов. Традиционно наиболее загруженными являются улицы Большевистская, Кирова, проезд Энергетиков, а также Октябрьский и Димитровский мосты.

Напомним, что крайняя левая полоса Димитровского моста будет закрыта с 00:00 16 октября до 00:00 18 октября. В это время подрядчик будет заниматься укладкой асфальтобетонного покрытия на проезжей части.

Ранее редакция сообщала о тоом, что дорогу к синхротрону СКИФ обновляют в рамках нацпроекта БКД.