Закон о цифровом рубле вступит в силу с 1 августа

Президент России Владимир Путин подписал закон о внедрении цифрового рубля. Это новая форма национальной валюты, которую можно будет наследовать и завещать. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. С 1 августа у российского рубля теперь будет три формы: наличная, безналичная и цифровая.

Следует отметить, что осуществлять операции с новым денежным форматом можно будет, прибегнув к помощи платформы цифрового рубля. Это специальная информационная система, оператором которой стал ЦБ РФ.

Согласно документу, цифровой рубль будет использоваться в качестве средства для платежей и переводов. Однако, имея его в наличии, нельзя будет открыть вклад или получить кредит.

Кроме того, закон регламентирует полный запрет на использование в рекламе словосочетания «платформа цифрового рубля» и производных от него слов и выражений для всех лиц, не имеющих отношения к операторам или участникам платформы цифрового рубля.

Порядок наследования цифровых рублей

В соответствии с законом, на цифровые рубли можно будет оформить завещание. Порядок определит российское правительство по согласованию с ЦБ РФ.

Также наследники вправе получать цифровые рубли со счета наследодателя, чтобы оплатить его похороны. По постановлению нотариуса Центробанк обязан их предоставить наследнику для оплаты соответствующих расходов.

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