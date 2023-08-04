Парковка у новосибирского цирка станет пешеходной

Мэр Анатолий Локоть проверил как идут благоустроительные работы вокруг Нарымского сквера. Масштабную реконструкцию начали еще в прошлом году. Там вырубили старые деревья и начали реализовывать проект озеленения.

— Ликвидации стихийной парковки на тротуаре возле цирка — давно назревшая и необходимая мера. По словам директора цирка, было несколько случаев наезда машин на пешеходов. Общее мнение новосибирцев — эта площадка должна быть пешеходной, как это изначально и предполагалось, — рассказал в своем ТГ-канале мэр Анатолий Локоть. В настоящее время с парковки снимают старый асфальт, демонтируют плиты и лестницу. Чиновник обещает, что скоро на этом месте появятся новые пешеходные дорожки, клумбы, деревья и газон.

По планам для автомобилистов будет реконструирована парковка за цирком со стороны ул. Нарымской.

Завершить работы планируется до середины октября 2023 года.

Напомним, что ко Дню города на площади перед Нарымским сквером был установлен памятник Николаю Чудотворцу, следующим этапом должно стать благоустройство с озеленением всего общественного пространства вокруг Цирка, перед Нарымским сквером и у Вознесенского собора. Проект благоустройства был опубликован на сайте «Зелёный Новосибирск». Жители поддержали этот проект вместо реконструкции парковки, которая была организована возле Цирка стихийно (несмотря на то, что парковочные места имеются стороны Нарымской, Советской и улицы 1905 года).