Омский предприниматель создал 6 фирм-однодневок для вывода денег за границу

Сибирские таможни в первом полугодии 2023 года возбудили 28 уголовных дел, связанных с деятельностью фиктивных фирм, которые использовались для преступных схем во внешнеэкономической деятельности.

12 уголовных дел возбуждено по статье 173.1 УК РФ «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица». Большая часть из них возбуждены Омской таможней.

— В регионе удалось пресечь деятельность сразу 8 фиктивных организаций, созданных для незаконного вывода денежных средств за границу. Причем 6 из них были образованы одним и тем организатором, привлекавшим для номинального руководства третьих лиц в качестве директоров. Ущерб от деятельности выявленных омскими таможенниками фирм-однодневок в виде незаконно перечисленных из Российской Федерации в адрес фирм-нерезидентов денежных средств составил более 130 млн рублей, — уточнили в пресс-службе таможни.

Также с начала года уголовные дела по данной статье возбуждены Алтайской (1), Кемеровской (2), Новосибирской (1) таможнями.

В отношении подставных директоров фирм-однодневок возбуждены 16 уголовных дел по статье 173.2 УК РФ «Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица». Таможенники установили, что в большинстве случаев такие руководители прямого участия в деятельности организаций не принимали, предоставляя свои паспорта за денежное вознаграждение злоумышленникам. Тем не менее, данные действия являются уголовно наказуемыми. Преступление наказывается денежным штрафом или исправительными работами на срок до двух лет.

— Только за последние три года сибирские таможни выявили и пресекли деятельность 133 фирм-однодневок, — отметил первый заместитель начальника Сибирской оперативной таможни Денис Николаев.

Ранее редакция сообщала о том, что алтайского предпринимателя посадили за вывод за рубеж 340 млн рублей.