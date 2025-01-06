Утвержден план по очистке воздуха в Искитиме

Искитим стал участником федеральной программы по снижению выбросов загрязняющих веществ. В правительстве РФ уже утвердили комплексные планы по очистке воздуха в Искитиме, Абакане, Минусинске, Улан-Уде, Черногорске, Южно-Сахалинске и Гусиноозерске. Распоряжение об этом подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба кабмина.

— В комплексные планы, которые будут реализованы в этих городах, вошли мероприятия по снижению выбросов от промышленных предприятий, объектов энергетики, коммунальной и транспортной инфраструктуры, — отмечается в сообщении.

В рамках данных мероприятий планируется провести модернизацию промышленных предприятий, заменить дровяное и угольное отопление частных жилых домов на газовое или электрическое, установить твёрдотопливные котлы с высоким коэффициентом полезного действия. Кроме того, будут отремонтированы трамвайные пути и троллейбусные сети, а также приобретены более экологичные модели общественного транспорта.

Все эти меры направлены на снижение вредных выбросов в атмосферу и улучшение экологической ситуации в регионе. Реализация данных мероприятий будет осуществляться как за счёт средств федерального и регионального бюджетов, так и благодаря внебюджетным источникам.

Федеральный проект «Чистый воздух» был запущен с 2019 года в 12 городах: Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. Комплексные планы мероприятий по снижению выбросов в этих городах были утверждены ранее, их реализация завершится в 2026 году.

По поручению президента с 1 сентября 2023 года к проекту присоединились ещё 29 городов из 16 регионов, преимущественно в Сибири и на Дальнем Востоке.

Ранее редакция сообщала о том, что Александр Аксененко раскритиковал новый завод в Искитиме. Он потребовал проведения экологической экспертизы металлопрокатного предприятия.