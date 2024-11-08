Александр Аксененко раскритиковал новый завод в Искитиме

Население Искитима опасается ухудшения экологии при строительстве «Южносибирского металлопрокатного завода», который планируется разместить в городской черте на месте бывшего предприятия «Искитимский шифер». Об этом сообщил депутат Госдумы от Новосибирской области Александр Аксененко после проведения личного приема жителей Искитимского района.

По его словам, без проведения экологической экспертизы металлопрокатного ни о каком строительстве завода не должно быть и речи. Сейчас экспертиза предприятия находится в разработке.

— Искитим уже вошёл в федеральный проект «Чистый воздух». Будем настаивать, чтобы все производства, действующие и новые, соответствовали современным экологическим требованиям и нормам, — подчеркнул Аксененко.

Напомним, о том, что ООО «Южносибирский металлопрокатный завод» построит в Искитиме завод по производству изделий из черного металла мощностью 50 тысяч тонн продукции в год стало известно в феврале 2022 года. Как сообщала пресс-служба Фонда развития промышленности, общий объем инвестиций в проект составлял на тот момент 1 млрд рублей, из них 483 млн был готов предоставить фонд. Городские власти Искитима в 2024 году озвучивали объем инвестиций в 5 млрд рублей. По данным правительства Новосибирской области, предприятие планировалось запустить в эксплуатацию в 2025 году. Против строительства завода активно выступают местные жители.

Ранее редакция сообщала о том, что Искитим включен в перечень из 29 городов, на территории которых с 2025 года будет проводиться эксперимент по квотированию выбросов в целях достижения показателя федерального проекта «Чистый воздух».