Суд закрыл дело о резонансном ДТП на Красном проспекте в Новосибирске

Мировой суд Заельцовского района завершил рассмотрение дела о крупном ДТП, произошедшем на Красном проспекте в Новосибирске. Напомним, что 13 июля 2024 года водитель BMW на высокой скорости столкнулся с семью припаркованными автомобилями вблизи станции метро «Гагаринская».

По словам очевидцев, из салона автомобиля вышли три человека, двое из которых сразу же скрылись. Правоохранительные органы четыре дня разыскивали водителя иномарки, а затем его арестовали.

Согласно информации, опубликованной на сайте суда, 11 декабря было вынесено постановление о прекращении уголовного дела в отношении Никиты Веретина. Ему была назначена «мера уголовно-правового характера». Эта мера позволяет назначить судебный штраф, если подсудимый полностью возместил причиненный вред. 24-летний житель Новосибирска, являющийся виновником ДТП, выполнил свои обязательства и выплатил компенсацию потерпевшим.

Ранее редакция сообщала о том, что суд арестовал депутата, въехавшего на машине в автовышку под Новосибирском. ДТП произошло 9 декабря.