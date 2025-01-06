Суд закрыл дело о резонансном ДТП на Красном проспекте в Новосибирске

Мировой суд Заельцовского района завершил рассмотрение дела о крупном ДТП, произошедшем на Красном проспекте в Новосибирске. Напомним, что 13 июля 2024 года водитель BMW на высокой скорости столкнулся с семью припаркованными автомобилями вблизи станции метро «Гагаринская».
По словам очевидцев, из салона автомобиля вышли три человека, двое из которых сразу же скрылись. Правоохранительные органы четыре дня разыскивали водителя иномарки, а затем его арестовали.
Согласно информации, опубликованной на сайте суда, 11 декабря было вынесено постановление о прекращении уголовного дела в отношении Никиты Веретина. Ему была назначена «мера уголовно-правового характера». Эта мера позволяет назначить судебный штраф, если подсудимый полностью возместил причиненный вред. 24-летний житель Новосибирска, являющийся виновником ДТП, выполнил свои обязательства и выплатил компенсацию потерпевшим.
Ранее редакция сообщала о том, что суд арестовал депутата, въехавшего на машине в автовышку под Новосибирском. ДТП произошло 9 декабря.
Источник фото: АСТ-54
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