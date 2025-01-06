Рекламодателям

Новосибирцы готовятся праздновать Рождественский сочельник

  • 06/01/2025, 13:30
Новосибирцы готовятся отмечать Рождественский сочельник
Как провести день и вечер накануне Рождества

Отгремела салютами новогодняя ночь, как у взрослых, так и у детей ассоциирующаяся с волшебством. Тихо и незаметно наступил Рождественский сочельник. Не только для верующих, но и для каждого православного этот день и особенно вечер очень значимы. Ведь уже в полночь наступит великий праздник Рождества Христова.

Сегодня все верующие склонили головы в ожидании чуда ― рождения Иисуса Христа. События, развивающиеся 6 января, подробно описаны в Новом Завете, в Евангелии от Луки и от Матфея. Согласно Евангелию от Луки, родители Иисуса, Мария и Иосиф, именно в этот день прибыли в Вифлеем для переписи населения. Здесь родился Младенец. И в тот же миг ангелы возвестили пастухам о рождении Спасителя, а волхвы с Востока последовали за яркой звездой, чтобы поклониться новорожденному.

Само слово «сочельник» произошло от обрядового блюда из вареных зерен с медом и орехами под названием «сочиво». Согласно традиции, вечером 6 января вся семья должна собраться за одним столом и ждать появления первой звезды, которая и ознаменует собой рождение Спасителя. При этом на столе у верующих должны быть исключительно постные блюда, так как рождественский пост закончится только с наступлением полуночи. Помимо сочива можно есть капусту, рыбу, грибы и овощи. После застолья верующие, как правило, отправляются в церковь на праздничную службу, чтобы встретить Рождество в храме.

― Возлюбленные о Господе отцы, братья и сестры! Паки и паки сердечно поздравляю вас с великим и спасительным праздником Рождества Христова и наступившим Новолетием! Пусть радость сегодняшнего дня, подобно ветру, развеет все скорби и печали, наполнит ваши дома миром и уютом, принесет здравие и благоденствие вашим семьям, пусть неизреченная любовь Божия согреет ваши сердца и даст силы следовать за Христом по пути милосердия и служения Богу и ближним! ― говорится в рождественском послании Высокопреосвященнейшего Никодима, митрополита Новосибирского и Бердского.

Новосибирцы готовятся праздновать Рождественский сочельник

Рождество каждый год возрождает в душах православных веру в чудо. И чем ближе волшебная ночь, тем острее ощущение некоего таинства. Наши предки в вечерние часы обязательно начинали колядовать. Юноши и девушки ходили по домам, пели песни, прославляющие Христа, а хозяева щедро угощали непрошенных гостей. И все, без исключения, верили, что ясная погода в этот день к удачному году, а ссоры и грусть обязательно привлекут несчастья в дом. Если же ночное небо усыпано звездами, то год будет урожайным на ягоды, а скотина принесет много потомства. Тепло в этот день служило признаком поздней и холодной весны, а снег означал хороший урожай зерновых.

Поздравляя родных и близких с наступающим Рождеством, принято желать тепла, любви и радости в доме, а также здоровья, благополучия, света и добра.

― Со светлым праздником Рождества! Пусть Бог хранит тебя и твоих близких! — часто желают верующие друг другу.

Ранее редакция сообщала о том, что рождественских морозов в Новосибирске не будет

Фото базовое ― Infopro54, автор: Юлия Данилова, внутри текста: пресс-службы Новосибирской Митрополии.

329

Рубрики : Общество Культура

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : рождество


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Новый год
Город для людей
Новостройки Новосибирска

Erid:F7NfYUJCUneP4zKZAoi9ЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP4zKZAoiBЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP4zKZAoiDЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP4zKZAondЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP4zKZAonZЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP4zKZAUv3ЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Максим Кудрявцев, мэр Новосибирска

Максим Кудрявцев: В 2024 году в мэрии прошло порядка двадцати назначений ключевых руководителей

Формирование новой команды в муниципалитете находится в завершающей стадии
Все материалы
Новый год
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Новосибирск попал в топ-3 городов с самым дешевым прокатом коньков
6/01/25 15:00
Бизнес Общество
В 2025 году новосибирцы не смогут выйти на пенсию по старости
6/01/25 14:00
Общество
Новосибирцы готовятся праздновать Рождественский сочельник
6/01/25 13:30
Культура Общество
Утвержден план по очистке воздуха в Искитиме
6/01/25 13:00
Общество
Суд закрыл дело о резонансном ДТП на Красном проспекте в Новосибирске
6/01/25 12:00
Общество
Пьяный водитель сшиб ворота кадетского корпуса в Новосибирске
6/01/25 11:00
Общество Право&Порядок
В Новосибирск идут сильные снегопады
6/01/25 10:00
Общество
Банк России планирует усложнить получение автокредита
5/01/25 19:00
Бизнес Финансы
Сеть «цифровых» кофеен «Дринкит» планирует зайти в Новосибирск
5/01/25 17:44
Бизнес
Пикет в защиту исторического прошлого прошел в Новосибирске
5/01/25 16:36
Город
Страховые пенсии проиндексированы у 727,5 тысяч новосибирских пенсионеров
5/01/25 15:12
Общество
Александр Ельцов назначен гендиректором скандального «СпецТрансСтроя»
5/01/25 14:09
Бизнес Отставки и назначения
До 6,5 млн рублей выросла цена частного дома в Новосибирской области
5/01/25 13:00
Бизнес Недвижимость
Детское питание выдают по QR-коду на молочных кухнях Новосибирска
5/01/25 12:00
Общество
Чемпионат и первенство по ездовому спорту пройдет в Новосибирской области
5/01/25 11:00
Общество Спорт
Кадровые перестановки, которые произошли в Новосибирской области в 2024 году
5/01/25 10:02
Власть Политика
Участников СВО обучат собирать беспилотники в Новосибирске
4/01/25 18:00
Бизнес Образование Общество
Топ-10 застройщиков по вводу домов в эксплуатацию назвали в Новосибирске
4/01/25 17:00
Бизнес Недвижимость
Отмена «обхода ЕГЭ» охладит интерес школьников Новосибирска к колледжам
4/01/25 16:00
Власть Образование Общество
Под Новосибирском сгорело придорожное кафе
4/01/25 15:00
Бизнес Происшествия
Популярное
Женщина с 67 кошками пугает соседей после суда в Новосибирске
28/12/24 11:00
Водитель «Буханки» погиб в ДТП с ГАЗелью под Новосибирском
27/12/24 10:30
Тело мужчины нашли на месте сгоревшего барака в Новосибирске
20/12/24 9:00
Налетчиков на банкомат задержали в Новосибирске
19/12/24 11:30
Новосибирский нарколог объяснил, как избежать похмельного синдрома
19/12/24 10:00
Иномарку порвало на части в ДТП на Петухова в Новосибирске
17/12/24 10:00
Новости компаний
Второй межбанковский финтех-акселератор АРБ и Банка Уралсиб назвал победителей
25/12/24 13:55
Энергетики запитали крупнейшую инфекционную больницу Новосибирской области
24/12/24 15:33
Банк Уралсиб повысил ставки по накопительным счетам в рублях
20/12/24 9:00
Энергетики подвели итоги работы по подключению к электрическим сетям
18/12/24 9:00
Банк Уралсиб возобновил прием заявок по семейной ипотеке
17/12/24 9:00
Как искусственный интеллект от Сбера поддерживает гостиницы и их клиентов
12/12/24 11:30

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Январь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска