Новосибирцы готовятся праздновать Рождественский сочельник

Отгремела салютами новогодняя ночь, как у взрослых, так и у детей ассоциирующаяся с волшебством. Тихо и незаметно наступил Рождественский сочельник. Не только для верующих, но и для каждого православного этот день и особенно вечер очень значимы. Ведь уже в полночь наступит великий праздник Рождества Христова.

Сегодня все верующие склонили головы в ожидании чуда ― рождения Иисуса Христа. События, развивающиеся 6 января, подробно описаны в Новом Завете, в Евангелии от Луки и от Матфея. Согласно Евангелию от Луки, родители Иисуса, Мария и Иосиф, именно в этот день прибыли в Вифлеем для переписи населения. Здесь родился Младенец. И в тот же миг ангелы возвестили пастухам о рождении Спасителя, а волхвы с Востока последовали за яркой звездой, чтобы поклониться новорожденному.

Само слово «сочельник» произошло от обрядового блюда из вареных зерен с медом и орехами под названием «сочиво». Согласно традиции, вечером 6 января вся семья должна собраться за одним столом и ждать появления первой звезды, которая и ознаменует собой рождение Спасителя. При этом на столе у верующих должны быть исключительно постные блюда, так как рождественский пост закончится только с наступлением полуночи. Помимо сочива можно есть капусту, рыбу, грибы и овощи. После застолья верующие, как правило, отправляются в церковь на праздничную службу, чтобы встретить Рождество в храме.

― Возлюбленные о Господе отцы, братья и сестры! Паки и паки сердечно поздравляю вас с великим и спасительным праздником Рождества Христова и наступившим Новолетием! Пусть радость сегодняшнего дня, подобно ветру, развеет все скорби и печали, наполнит ваши дома миром и уютом, принесет здравие и благоденствие вашим семьям, пусть неизреченная любовь Божия согреет ваши сердца и даст силы следовать за Христом по пути милосердия и служения Богу и ближним! ― говорится в рождественском послании Высокопреосвященнейшего Никодима, митрополита Новосибирского и Бердского.

Рождество каждый год возрождает в душах православных веру в чудо. И чем ближе волшебная ночь, тем острее ощущение некоего таинства. Наши предки в вечерние часы обязательно начинали колядовать. Юноши и девушки ходили по домам, пели песни, прославляющие Христа, а хозяева щедро угощали непрошенных гостей. И все, без исключения, верили, что ясная погода в этот день к удачному году, а ссоры и грусть обязательно привлекут несчастья в дом. Если же ночное небо усыпано звездами, то год будет урожайным на ягоды, а скотина принесет много потомства. Тепло в этот день служило признаком поздней и холодной весны, а снег означал хороший урожай зерновых.

Поздравляя родных и близких с наступающим Рождеством, принято желать тепла, любви и радости в доме, а также здоровья, благополучия, света и добра.

― Со светлым праздником Рождества! Пусть Бог хранит тебя и твоих близких! — часто желают верующие друг другу.

Ранее редакция сообщала о том, что рождественских морозов в Новосибирске не будет.