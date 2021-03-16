15 марта утвержден состав федерального оргкомитета предварительного голосования «Единой России», сообщили в пресс-службе Новосибирского регионального отделения партии «Единая Россия». Отмечается, что большинство в нем представлено общественниками.

Специалист в области искусственного интеллекта, разработки программного обеспечения, гендиректор ООО «Ашманов и партнеры», президент компании «Крибрум» Игорь Ашманов отметил, что «Единая Россия» по сути задает новые стандарты прозрачности процедуры.

В пресс-службе рассказали, что на втором заседании оргкомитета были утверждены и аналогичные структуры в регионах. В среднем около половины их составов — также представители общественности, от 9 до 25 человек в каждом в зависимости от числа избирателей в субъекте РФ.

Также определены требования к участникам — кандидаты должны быть старше 21 года, постоянно проживать в России, не иметь гражданства других государств, судимости и иностранных активов. Для регистрации в качестве кандидата следует указать ФИО, год рождения, место жительства и работы, а также ряд других необходимых сведений. В этом году в заявлении появится новый раздел — участие в волонтерской и добровольческой деятельности.

Отмечается, что с 15 марта запущен официальный сайт процедуры https://pg.er.ru — здесь можно узнать все о предварительном голосовании и его участниках. Регистрация кандидатов продлится до 29 апреля. А избирателей – с 19 апреля по 28 мая. Итоги будут подведены 1 июня. Окончательный список кандидатов утвердят на Съезде партии, который состоится в середине июня.

Напомним, предварительное голосование «Единой России» в 2021 году пройдет с 24 по 30 мая по самой открытой и конкурентной модели, в электронной форме с подтверждением личности пользователя через портал «Госуслуг». Избиратели определят, кто представит партию на выборах в Госдуму и избирательных кампаниях другого уровня в Единый день голосования 19 сентября.