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Отношение людей к социальным сетям оказалось похоже на поведение животных

  • 16/03/2021, 11:30
Автор: Марина Санькова
Отношение людей к социальным сетям оказалось похоже на поведение животных
Международная команда ученых выяснила, что наше поведение в соцсетях очень похоже на то, как ведут себя животные, например, крысы, ожидая пищевое вознаграждение.

Когда социальные сети только появились, вряд ли кто-то мог себе представить, что Facebook, Twitter и Instagram будут доминировать практически во всех сферах нашей жизни. Сегодня мы ищем в интернете информацию, друзей, работу и вторую половинку, однако больше всего, как показали результаты нового исследования, нам нужны… «лайки». Недавно, чтобы изучить новую любовь Homo Sapiens, исследователи из Бостонского университета, Цюрихского университета и Шведского Каролинского института впервые проверили, можно ли объяснить использование социальных сетей тем, как наш разум обрабатывает информацию и учится на системе вознаграждений.

Как оказалось, использование социальных сетей подчиняется схеме «обучение — вознаграждение», по которой дрессируют животных. Если говорить более конкретно, то такие платформы как Instagram и Facebook подобны цифровому «ящику Скиннера» — лабораторному инструменту, который ученые используют для изучения поведения животных, помещая в коробку крысу (или другое маленькое животное), а затем, когда крыса совершит определенные действия (например, нажмет на рычаг) вознаграждают ее едой.

Авторы исследования, опубликованного в журнале Nature Communications, проанализировали более миллиона постов в социальных сетях от более чем 4000 пользователей Instagram и других площадок. Они обнаружили, что люди размещают свои посты таким образом, чтобы максимально увеличить среднее количество «лайков», делая посты чаще в ответ на большое количество лайков и реже, когда получают меньше лайков.

Отметим, что ученые использовали вычислительные модели, чтобы показать, что этот паттерн тесно связан с известным механизмом обучения вознаграждению — давно устоявшейся психологической концепцией, согласно которой поведение может быть обусловлено и подкреплено вознаграждением. Если говорить конкретнее, проведенный анализ показал, что наше участие в социальных сетях обусловлено аналогичными принципами, которые заставляют животных, таких как крысы в «ящике Скиннера», стремиться заполучить как можно больше еды.

Полученные в ходе работы результаты исследователи подтвердили с помощью онлайн-эксперимента, в котором испытуемые могли публиковать забавные изображения с фразами или «мемами» и получать лайки в качестве обратной связи на платформе, подобной Instagram. Результаты эксперимента показали, что в среднем люди размещали сообщения чаще, когда получали больше лайков.

Хотя результаты исследования можно назвать несколько удручающими, они все же проливают свет на то, как учатся разные виды. Авторы научной работы отмечают, что взаимодействие в социальных сетях следует основным межвидовым принципам обучения вознаграждению. Они надеются, что полученные результаты помогут лучше понять причины, почему социальные сети стали доминировать в нашей повседневной жизни, а также понять, как бороться с вредными последствиями зависимости от них. Более того, хочется верить, что новое исследование станет отличным напоминанием о том, как безудержный серфинг в интернете влияет на наше психологическое и физическое здоровье.

В 2020 году более четырех миллиардов человек проводили по несколько часов в день в Twitter, Facebook, Instagram и на других площадках. В нашей стране социальными сетями ежедневно пользуется более 9 миллионов человек, а в январе 2020 года в мире насчитывалось 3 миллиарда 80 миллионов пользователей социальных сетей. Более того, по данным открытых источников, за 2020 год аудитория социальных сетей выросла на 9% (это 321 миллион новых пользователей за год). Мобильными телефонами сегодня пользуются более 5 миллиардов человек. Только вдумайтесь в эти цифры.

Так как человечество на сегодняшний день как никогда вовлечено в социальные медиа, стоит ли удивляться, что многие сравнивают соцсети с зависимостью, при которой люди вынуждены стремиться к получению позитивной обратной связи, например, «лайков», а не к прямому социальному взаимодействию и даже основным потребностям, таким как еда и питье.

Фото: pixabay.com, автор- geralt

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