Утверждены правила страховых выплат для добровольцев

Правительство России утвердило правила страховых выплат для добровольцев. С документом можно ознакомится здесь.

― Страховые компенсации будут выплачиваться в случае гибели добровольца, получения им ранения, травмы или контузии, а также в случае, если доброволец стал инвалидом. Документ распространяется на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года, ― говорится в сообщении.

Для получения страховых добровольцу или родственникам нужно прийти в военкомат или военную часть, на базе которой создавалось добровольческое движение, с документами.

При гибели добровольца выплаты распределится между его родными.

Отмечается, что право добровольцев на обязательное государственное страхование жизни и здоровья установил президент России Владимир Путин. Указ был подписан в августе 2023 года.

― Согласно этому документу размер страховой выплаты в случае смерти добровольца составит более 3,1 миллион рублей. В случае установления инвалидности выплаты составят: более 2,3 миллион рублей ― при установлении I группы инвалидности, более 1,5 млн рублей – при установлении II группы инвалидности, а при установлении III группы инвалидности ― более 780 тысяч рублей. При получении тяжёлого увечья размер страховой компенсации составит 313,1 тысяч рублей, а в случае лёгкого увечья ― около 78,3 тысяч рублей, ― говорится в сообщении.

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