Эмигрировавший в Израиль основатель СДЭК продает свою долю

Эмигрировавший в Израиль основатель, гендиректор и мажоритарный акционер оператора СДЭК Леонид Гольдорт ищет покупателя на свою долю в ООО «СДЭК-Глобал», основанную в Новосибирске. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на собственные источники. Другие совладельцы — Вячеслав Пиксаев, Инна Яковлева и Евгений Цацура — продавать доли не намерены.

По данным издания, переговоры о покупке доли Гольдорта вели Совкомбанк, «Тинькофф банк», АФК «Система», Qiwi. Интерес к сделке также проявили «Почта России», Сбербанк, «Делимобиль», а также конкурент компании «Деловые линии».

Компания СДЭК («Служба доставки экспресс-курьер») — российский оператор экспресс-доставки документов и грузов, была основана Леонидом Гольдортом и Вячеславом Пиксаевым в 2000 году в Новосибирске, как помощник в доставке товаров Интернет-магазина Korzina.ru по Сибирскому федеральному округу. Однако вскоре Интернет-проект закрылся, а логистический оператор развился до федерального игрока. Работает по модели франшизы. Центральный офис СДЭК находится в Новосибирске. Основные сортировочные центры расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске. На конец 2020 года доля бизнеса Гольдорта составляла 55,44%. На конец первого полугодия 2023 года СДЭК имела свыше 4300 пунктов выдачи заказов в 31 стране (3800 в России). За январь—сентябрь выручка «СДЭК глобал» по РСБУ выросла год к году на 32,6% до 23 млрд руб., чистая прибыль — почти в два раза, до 1,18 млрд руб.

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