Ростех разрабатывает программу подготовки операторов ударных дронов «Охотник»

«Ростех» ведет разработку программы подготовки операторов тяжёлых ударных беспилотников С-70 «Охотник», а на Новосибирском авиазаводе идёт подготовка к производству установочной партии таких дронов. Об этом сообщает «РИА Новости» с ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

Программа разрабатывается для того, чтобы ускорено ввести в строй подразделение, которые будут работать с новыми БПЛА. На данный момент «Охотник» проходит предварительные испытания.

Напомним, что беспилотники новосибирского производства уже применяются в боевых действиях в зоне СВО. Ранее этот вид беспилотников в регионе не выпускали.

Ранее редакция сообщала о том, что городскую систему наблюдения за дронами разработал стартап из Новосибирска.