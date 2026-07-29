Как Кудряшовский свинокомплекс «Сибагро» помогает развивать Криводановку

Но для небольших населенных пунктов их значение гораздо больше.

Они становятся частью повседневной жизни, помогают развивать территорию и поддерживают инициативы жителей.

Так сложилась история Кудряшовского свинокомплекса «Сибагро».

За полвека предприятие стало одним из крупнейших работодателей региона, а его развитие оказалось тесно связано с развитием Криводановки.

Там, где растет предприятие, развивается и поселок

В 1970-х годах вместе со строительством свинокомплекса развивался и поселок: появлялись жилье, инженерные сети, дороги и социальные объекты.

Сегодня задачи изменились. Теперь предприятие помогает создавать комфортную среду для жизни. Несколько лет назад совместно с жителями и администрацией был проведен социальный аудит Криводановки. Одной из главных проблем оказалась нехватка современной спортивной инфраструктуры. После этого компания «Сибагро» профинансировала капитальный ремонт спортивного зала, где сегодня занимаются дети и взрослые, работают секции, проходят районные соревнования и семейные спортивные праздники. Сегодня в обновленном зале кипит жизнь ― работают более 15 секций: футбол, волейбол, баскетбол, карате, настольный теннис.

― Сейчас в обновленном помещении мы можем проводить занятия без накладок. Стало комфортнее работать, и результат не заставил себя ждать. Добавились новые секции, а количество детей выросло примерно на треть, — рассказал Дмитрий Стафеев, менеджер по спортивной работе.

Еще один важный проект — реконструкция системы водоснабжения. В 2022 году при участии предприятия в Криводановке заменили более двух километров магистральных сетей. Для большинства жителей это обычная возможность открыть кран и не задумываться о том, насколько сложной остается коммунальная инфраструктура в небольших населенных пунктах.

Не только работа, но и жизнь села

Компания «Сибагро» старается быть частью всех важных событий в жизни Криводановки. Когда жители отмечали 325-летие родного села, для гостей подготовили большую развлекательную площадку с интерактивами и необычной фотозоной-раскраской.

На Масленицу уже по доброй традиции проходят веселые состязания с перетягиванием вязанки сосисок, а в День защиты детей для юных жителей Криводановки организовывают творческие мастер-классы.

Слайдер 5 20250816_SA_web-108 Евгений Леоненко: Рекордные площади и новые культуры в «Сибагро»

― Раньше праздники в селе проходили достаточно скромно. Теперь здесь аниматоры, конкурсы, фотозоны. Такие мероприятия действительно собирают людей: соседи встречаются, общаются. И праздник запоминается, а не проходит как обычный выходной, — рассказала Елена Новикова, жительница Криводановки.

В том же году предприятие провело работы по благоустройству сквера. Территорию очистили от мусора, уложили газон и установили скамейки.

Социальные проекты «Сибагро» не ограничиваются Криводановкой. В 2023 году Кудряшовский свинокомплекс в рамках проекта «Меняем село за три дня» восстановил спортивный стадион в селе Быструха. Три дня вокруг стадиона буквально кипела работа, а в последний провели первый матч.

В 2024 году эстафету приняло село Черновка. Здесь предприятие привело в порядок спортивную площадку: убрали старую хоккейную коробку, установили новые борта, натянули сетку-рабицу, оформили поле для пляжного волейбола. А на месте небольшой заброшенной чащи сделали сквер.

При этом главным вкладом предприятия остаются люди.

Сегодня «Сибагро» обеспечивает работой более тысячи человек, сотрудничает с колледжами и вузами, помогая молодым специалистам начать карьеру в Новосибирской области.