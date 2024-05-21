«Увидел вживую нового министра культуры РФ»: новосибирский школьник стал победителем «Лиги Экскурсоводов» в Москве

Школьник из Новосибирской области Глеб Попов одержал победу в «Лиге Экскурсоводов». Сибиряк уже не в первый раз становится финалистом туристических конкурсов. Жюри признало его проект о малой родине лучшим среди сотни претендентов.
Награды вручила руководитель отдела парков киностудии «Союзмультфильм» Лейсан Хайртдинова.
―Хочу выразить огромную благодарность Российскому обществу «Знание» и другим организаторам за конкурс «Лига Экскурсоводов», такой замечательный, классный, крутой проект. Очень радостно, что здесь не чувствуется конкуренции, здесь все как единое братство, — сказала Лейсан Хайртдинова.
Все 210 финалистов программы присоединятся к флагманскому проекту Знание. Лектор Российского общества «Знание» и сообществу проекта «Мастера гостеприимства» платформы «Россия — страна возможностей». Они также смогут представить свои туристические предложения в рамках программы Росмолодёжи «Больше, чем путешествие». Ещё одной наградой станет возможность пройти профильную программу повышения квалификации.
Сельский школьник и его педагоги гордятся такими успехами и тем, что о небольшом селе теперь знают далеко за пределами Новосибирской области. У Глеба есть и свои удачные воспоминания об участии в программе.
― Я задал вопрос, пожал руку и подарил мерч проекта Фёдору Конюхову! Сделал селфи с главами Росдетцентра ―Александром Сергеевичем и Российского общества «Знание» Максимом Алексеевичем. Увидел вживую нового Министра культуры РФ. И самое главное ― познакомился с классными людьми! Также спасибо скажу нашей скромной делегации ― Татьяне Запольской и Михаилу Питателеву. И самое большое спасибо направляется моему наставнику, руководителю, «второй маме» ― Елене Михайловне Кучковской, ― написал победитель на своей странице в ВКонтакте.
Источник фото: Российское общество «Знание».
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