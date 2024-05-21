Опубликован рейтинг худших школ Новосибирска

Рейтинг основан на отзывах пользователей на платформе 2ГИС. Свое мнение об учебных заведениях там активно оставляют родители и ученики.

Лидером рейтинга, по данным издания «АиФ Новосибирск» , стала средняя общеобразовательная школа № 2 на улице Чехова. Ей поставили 1,9 из пяти возможных звезд. Всего было поставлено 47 оценок. Большинство новосибирцев жалуются на регулярные поборы, поведение педагогов, состояние территории школы.

Второе место в рейтинге занимает школа № 96 с углубленным изучением английского языка. Ее оценили на 2,4. Всего было оставлено 68 отзывов. Учебное заведение находится на улице Фрунзе, 63/1. Тут большинство недовольных сообщают о плохом качестве еды в столовой и постоянных поборах различного назначения. При этом в школе водятся грызуны.

На втором месте также расположилась Средняя общеобразовательная школа № 120 на улице Дуси Ковальчук. Здесь, по словам родителей учеников, охранник нецензурно выражается в адрес учеников, также в учебном заведении слышны крики преподавателей.

Третье место в рейтинге у Средней общеобразовательной школы № 202 на улице Белинского с оценкой в 2,5 на основе 117 отзывов. Там дети и родители жалуются на поведение учителей. Например, на то, что они часто не пускают в туалет учеников, в котором всегда накурено. В самой школе грязно, и заведению требуется ремонт.

На этом же месте находится и средняя общеобразовательная школа № 217. Она расположена на улице Виктора Шевелева, 3. Новосибирцы недовольны состоянием туалетов, переполненными кабинетами и гардеробами, а также тем, что дети занимаются в три смены. Есть и кадровая текучка — за полгода уволились 10 учителей, а на входе в школу постоянно давка. Пользователи приложили к своим комментариям фотографии, которые были сделаны в 2023 году.

Ранее редакция сообщал о том, что детский омбудсмен Надежда Болтенко держит на контроле конфликт в школе «Белая ворона».