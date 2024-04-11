Увидеть Алтай и умереть: пропавшего в феврале жителя Тюмени нашли мертвым у Телецкого озера

В Республике Алтай несколько месяцев искали молодого парня, 23-летнего Кирилла Малыгина из Тюмени. Об обстоятельствах его пропажи было известно очень мало. Волонтеры сообщали, что турист 24 февраля уехал на такси из местного аэропорта в Артыбаш. Добравшись до места, он вышел из автомобиля у сельских киосков. После этого след Кирилла обрывался.

И вот сегодня в Следственном комитете сообщили, что молодой человек найден.

― Жители города Новокузнецка прибыли в село Артыбаш Турочакского района Республики Алтай. Недалеко от туристической базы наткнулись на тело мужчины без признаков жизни, о чем сразу же сообщили в правоохранительных органы, ― рассказали в СК по Республике Алтай.

Парень был одет в те же вещи, что указаны в ориентировке по его поиску. При нем были личные документы и мобильный телефон. После осмотра места следователи не нашли никаких признаков криминального происшествия.

― Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу. По предварительным данный причиной смерти стало переохлаждение, ― сообщила старший помощник руководителя по СМИ СК региона Олеся Тодокова.

Следователями проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.