Эксперты прогнозируют рост цен на дома в Новосибирской области

По словам президента Фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева в большинстве агломераций наблюдается тренд на увеличение доли ИЖС во вводе жилья, несмотря на отдельные периоды снижения показателя.

Согласно исследованию «ИЭГ», на сегодняшний день Новосибирская область находится на шестом месте среди 17 крупнейших агломераций по площади ареалов малоэтажной жилой застройки —11,3 га (12,6 млн кв. метров жилья).

— Банковские эксперты нашли ориентиры на «цивилизованные» способы развития ИЖС, это строительство по договорам подряда с использованием счетов эскроу. Внедрение такой схемы в МКД в 2019 году подбросило цены в 2 раза. А частные дома по сравнению с 2018 годом стали доступнее, в Новосибирской области, например, на 30%. Поэтому ждем опережающего роста цен на дома и земельные участки, — добавляет Сергей Николаев.

Независимый аналитик недвижимости Новосибирска Сергей Николаев говорит о том, что пока сектор ИЖС и таунхаусов остается наиболее доступным. По мнению эксперта, повысило доступность частных домов и снизило доступность новостроек в Новосибирской агломерации введение льготной ипотеки. Кроме того, на доступность домов повлияло уменьшение средней площади дома до оптимальных 150 квадратных метров при ИЖС и до 80 квадратов при строительстве таунхаусов.

Он отмечает, что пока доля покупок домов и таунхаусов с ипотечным плечом в общем объеме продаж невелика, но в марте начала расти доля жилищных кредитов на покупку или строительство частного дома. И судя по структуре кредитования, цена квадрата в этом сегменте будет расти опережающими темпами, считает он.

— Простой математический расчет показывает, что соотношение цен между разными сегментами рынка недвижимости напрямую зависит от величины ипотечной ставки. Ежемесячный платеж по рыночной и льготной ипотеке отличается на 86%. Между семейной и рыночной уже на 123%. Например, при кредите 5 млн. рублей на 25 лет ежемесячный платеж по рыночной ипотеке составит 71 889 рублей, а по семейной 32 215 рублей, — говорит независимый аналитик рынка недвижимости Новосибирска Сергей Николаев.

По данным агентства RID Analytics, в марте 2024 года средняя цена предложения 1 кв. м. жилья на вторичном рынке Новосибирска составила 115 743 руб., что на 0,7% выше, чем в предыдущем месяце. Стоимость кв. метра в малоэтажном строительстве составила порядка 80 тысяч рублей. По некоторым прогнозам, уже к сентябрю цены на ИЖС могут повыситься на 15%.

Ранее редакция сообщала, что в регионах Сибири резко выросло строительство частных домов.