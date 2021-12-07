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Увидеть изнутри: современная диагностика с эндоскопом

  • 07/12/2021, 11:00
Увидеть изнутри: современная диагностика с эндоскопом
Эндоскопия — это самый точный способ диагностики множества заболеваний. А правильный своевременный диагноз — гарантия успешного лечения.

В этом корреспондент Infopro54.ru убедился, расспросив Ольгу Малащенко, врача-эндоскописта лечебно-оздоровительного санатория «Парус Резорт» (PARUS medical resort & spa).

 — В «Парусе» мы проводим эндоскопическое обследование органов желудочно-кишечного тракта, этот вид исследований позволяет получить врачам и пациентам точную информацию о наличии той или иной патологии, ее виде, размере, — рассказывает Ольга Владимировна. — Во время процедуры также производим забор материала на биопсию.

Увидеть изнутри: современная диагностика с эндоскопом

В лечебное отделение санатория приходят пациенты как с направлениями от других врачей, так и по собственной инициативе. Доктор отмечает, что люди становятся все более медицински грамотными и уделяют внимание профилактике заболеваний. И это правильно, потому что за свою 14-летнюю практику в области эндоскопии Ольга Малащенко замечает рост и «омоложение» заболеваний пищеварительной системы.

— Гастрит — очень распространенная патология, каждый третий с таким диагнозом уходит, — констатирует эндоскопист. — Язвы и эрозии находим у 2-3 человек из 10, направляем их к терапевту или гастроэнтерологу, потому что если не лечить те же язвы желудка или двенадцатиперстной кишки, то вероятны кровотечения, перфорация органа.

Нередки находки еще более серьезных заболеваний. При ФГДС и колоноскопии выявляется 1-2 из 10 пациентов с онкологией — как на ранних стадиях, так и запущенной. А в случаях с онкологией раннее выявление дает большой процент излечения или продления жизни.

— К сожалению, онкология помолодела, — говорит специалист. — Поэтому каждому человеку, независимо от пола, рекомендовано после 35 лет такое исследование, как колоноскопия. А если есть какие-то болевые симптомы в области живота, желудка, вообще по ЖКТ либо запоры, чередование запоров и поносов, то медлить с обследованием нельзя. В случае, когда после диагностики потребуется лечение — то к нему также надо отнестись с полной ответственностью. Например, если окажется что в желудке или кишечнике «поселились» доброкачественные образования, то их лучше удалить таким же эндоскопическим путем — так мы профилактируем развитие онкологических заболеваний. Потому что любое доброкачественное образование может перерасти в злокачественное.

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В «Парус Резорт» — высокопрофессиональные внимательные врачи, доброжелательная атмосфера, отличное современное оборудование. Процедуру можно пройти с наркозом или без — по желанию клиента; здесь морально подготовят к манипуляции, объяснят, что с вами будут делать и как вам при этом себя вести, потом подробно расскажут о результатах и разработают алгоритм действий, если потребуется лечение. Что немаловажно — во время эндоскопии сделают видеозапись обследования, а это очень ценно для сравнения с последующими состояниями или для консультации с другими врачами — такое «кино» гораздо информативнее простого описания на бумаге.

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Рубрики : Медицина

Регионы: Новосибирская область

Теги : эндоскопия санаторий онкология ЖКТ гастрит


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