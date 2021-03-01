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Найден враг ковида?

  • 01/03/2021, 11:28
Автор: Татьяна Шитлина
Protective measures
Ученые выявили важный фактор, влияющий на «заразность» коронавируса и клиническую картину заболевания.

Одни люди переносят COVID-19 без проблем, легким чихом отмахнувшись от вируса, а то и просто его не заметив, другие же болеют очень тяжело, а для кого-то новоявленная инфекция становится фатальной. Почему так?

Медицина пытается найти закономерности, и кроме очевидных — наличия хронических заболеваний, ослабленности организма в силу пониженного иммунитета и/или солидного возраста — исследует и другие аспекты, которые могут влиять на то, заразится человек или нет, и насколько серьезным будет течение болезни.

Одно из направлений исследований — анализ микробиома человека. Именно этот фактор, как оказалось, во многом определяет здоровье и болезни человека, а в опубликованных исследованиях ученые заметили прямую связь между ним и ковидом.

Для начала разберемся, что это вообще такое. Собственно, это совокупность всех микробов, населяющих организм любого homo sapiens. О значимой роли этого микробного содружества говорил еще более 100 лет назад нобелевский лауреат Илья Мечников: он предположил, что микрофлора кишечника может определять физическое и даже психическое здоровье человека.

Последнее десятилетие медики и биологи стали считать микробиом отдельным органом, таким же по значимости, как мозг, легкие, печень.

— По состоянию микробиома мы можем судить о прогнозе многих заболеваний, — рассказывал известный врач и популяризатор медицинских знаний Александр Мясников. — Оказалось, что фактор риска для многих болезней, таких как ожирение, диабет, аутизм, сердечно-сосудистые, онкологические, депрессия, артрит, аутоиммунные — тот самый микробиом.

Засилье «неправильных» микроорганизмов — фактор риска, а когда в этой массе преобладают полезные бактерии, то это охранительный щит хозяина. И, кстати говоря, одним кишечником местожительство микроорганизмов не ограничивается.

— Сегодня почти нет стерильных мест в человеке, — говорит Анна Калмыкова, доктор биологических наук, профессор кафедры ветеринарной генетики и биотехнологий НГАУ, заместитель директора по науке группы компаний «Био-Веста». — Помимо микробиома кишечника, есть микробиом легких, открытых слизистых, кожи, грудного молока, и даже в плаценте во второй половине беременности появляются микроорганизмы.

Анна Калмыкова пояснила, что в каждом взрослом человеке «живут» около 2 кг бактерий. И они являются важными звеньями иммунной системы своего хозяина. Между тем, исследования 22 ученых из Китайского университета Гонконга выявили закономерность: состав микробиома кишечника отражает тяжесть заболевания и дисфункциональные иммунные реакции у пациентов с COVID-19.

Результаты исследований опубликованы в журнале британской медицинской ассоциации GUT.

В работе были задействованы 100 пациентов из 2 больниц с лабораторно подтвержденной инфекцией SARS-CoV-2. У них брали на анализ кровь и пробы стула еще месяц спустя после избавления от болезни.

Связь между составом микробиома кишечника, уровнями цитокинов и воспалительными маркерами у пациентов с COVID-19 позволяет предположить, что микробиом кишечника влияет на степень тяжести COVID-19 — возможно, через модуляцию иммунных ответов хозяина. Кроме того, дисбактериоз кишечной микробиоты после разрешения заболевания может способствовать сохранению симптомов, что подчеркивает необходимость понимания того, как кишечные микроорганизмы участвуют в воспалении и COVID-19, говорится в исследовании.

— Это не единственное исследование и не первая статья на данную тему, — комментирует выводы восточноазиатских коллег Анна Калмыкова. — Поскольку развитие дисбиоза влечет за собой нарушение иммунитета, вполне закономерно ожидать более тяжелого течения вирусного заболевания.

К примеру, установлено, что при снижении микробов рода Firmicutes (в т.ч. лактобактерий) в кишечном микробиоме на 10% риск фатального исхода при COVID-19 существенно вырастает. Существует понятие иммунной солидарности слизистых оболочек всего организма человека.

Когда устанавливается здоровая микрофлора в слизистой кишечника, она оздоравливает иммунную защиту не только в своей слизистой, но и отдаленных локусах: и в ротовой полости, и в легких. И наоборот, нарушение микрофлоры в одном месте ведет к снижению иммунной защиты во всех других.

Но если все в норме, то высокий уровень местного иммунитета на слизистых оболочках с помощью многочисленных специфических инструментов подлетевшему вирусу не позволит добраться до тех рецепторов, через которые он проникает в организм. Таким образом, здоровая микрофлора, как минимум, снижает возможность проникновения вируса.

Вопрос в том, что мы можем сделать для оздоровления собственной микробиоты, а значит, и укрепления иммунитета. Профессор настоятельно рекомендует обратить внимание на рацион.

— В нашем питании, несмотря на зиму, должны присутствовать пищевые волокна, грубая клетчатка. Таких продуктов в магазинах и в погребах у дачников достаточно: морковь, капуста, свекла, репа, кабачки, тыква, редька. В день хорошо бы съедать хотя бы 300 г овощей, в том числе сырых. Салаты, винегрет пойдут на пользу иммунитету. Есть клетчатка в бобовых культурах, фруктах, ягодах, орехах. Или можно запарить столовую ложку отрубей и добавить в суп, в кашу.

Словом, позаботьтесь о том, чтобы увеличить массу хороших микробов, — и они победят плохих.

— У наших предков было меньше проблем с их исконной микробиотой, — уверена Анна Калмыкова. — Они получали в осенне-зимне-весенний сезон разнообразные полезные микроорганизмы из своих заготовок: солили, квасили, мочили, сушили дары природы и огорода. Мы же при богатом ассортименте в супермаркетах получаем не пользу, а консерванты. Выбор за нами.

Разговор о секретах выращивания иммунитета, который убережет нас от многих заболеваний, включая виновника пандемии, только начат.

Базовое фото: pixabay.com,  другое из личного архива Калмыковой А.И.

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Рубрики : Медицина

Регионы: Сибирский федеральный округ

Теги : наука здоровье Био-Веста Анна Калмыкова COVID-19


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