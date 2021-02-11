В Новосибирской области появятся площадки для бёрдвотчинга

Межведомственная комиссия по координации деятельности в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» одобрила проектно-сметную документацию (ПСД) победителей Всероссийского конкурса.

— В декабре 2020 года между правительством Новосибирской области и Минстроем России было подписано соглашение о предоставлении региональному бюджету трансферта в размере 140 млн рублей на реализацию проектов благоустройства в Карасуке и Куйбышеве, победивших в федеральном конкурсе. Дополнительные средства на их реализацию также выделит региональный бюджет, — сообщил министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов.

В Карасуке будет реализован проект формирования территориального оздоровительного природного комплекса «Савка». Согласно проектно-сметной документации, на территории озера Банное будет создана инфраструктура для отдыха на воде, в том числе наблюдения за редкой птицей савкой (бёрдвотчинг), обитающей на территории Карасукского района, а также для парусного спорта. В рамках проекта будут производиться работы по берегоукреплению, устройству пирсов, озеленению, освещению, предполагается создание площадки для мероприятий, возведение павильонов для отдыха и благоустройство площади перед домом культуры. Многофункциональная территория будет приспособлена для отдыхающих всех возрастов, а также граждан с ограниченными возможностями.

В Куйбышеве проект предполагает благоустройство центральной площади на основе раскрытия купеческой истории города – культурно-историческая тематика используется в организации зонирования площади, дизайне плитки площади и перголах (декоративный элемент для вьющихся растений). Графические формы элементов дизайна были заимствованы у фасадного декора дома известного купца Маслова. Для проведения массовых мероприятий на площади предложено устройство сцены и теневых навесов. Планируется также создание фонтана.

Отмечается, что основные работы на объектах в Карасуке и Куйбышеве должны быть завершены к 1 ноября 2021 года.