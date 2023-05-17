Увольняют главу научного центра Вектор Рината Максютова

Главу научного Центра «Вектор» Рината Максютова уволили с должности, якобы, в связи с утратой доверия. Об этом сообщает издание «Ъ-Сибирь» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По данным «Ъ-Сибирь», приказ об увольнении Рината Максютова 16 мая подписала руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. Однако договор с ним будет расторгнут 18 мая.

По словам источника издания, одним из оснований для увольнения Рината Максютова стало непринятие мер по урегулированию и предотвращению конфликта интересов.

Ринат Максютов занял должность генерального директора ГНЦ «Вектор» в сентябре 2016 года.

ГНЦ «Вектор» (входит в Роспотребнадзор) основан в 1974 году. Это один из крупнейших в России научно-производственных комплексов, ведущих фундаментальные исследования в области естественных наук. На «Векторе» собрана уникальная коллекция культур микроорганизмов, в частности, это одно из двух мест в мире, где хранится вирус оспы. Там велась разработка вакцины против новой коронавирусной инфекции, лихорадки Эбола, тест-системы для диагностики ВИЧ.

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