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Иркутская область заняла второе место в России по загрязнению воздуха в прошлом году

  • 17/05/2023, 13:00
Автор:
загрязнения воздуха Иркутская область
При этом количество случаев высоких загрязнений воздуха по стране сократилось в два раза.

В 2022 году количество зафиксированных в России случаев высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха уменьшилось в два раза по сравнению с предыдущим годом. Всего за год в стране было отмечено 209 таких инцидентов. Об этом сообщает пресс-служба FinExpertiza, со ссылкой на данные Росгидромета.

По мнению экспертов это во многом произошло из-за сокращения количества загрязнений атмосферы в Норильске. Также отмечается, что в 2022 году негативное воздействие на атмосферу со стороны местных предприятий в регионах РФ снизилось до минимума.

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Среди сибирских регионов наибольшее число опасных загрязнений воздуха было выявлено в Иркутской области — 46 (самое большое количество выявлено в Черемхово — 10 случаев), Кемеровской области — 17 (самое большое количество выявлено в Новокузнецк — 11) и Красноярском крае — 12 (самое большое количество выявлено в Красноярск — 10).

В качестве веществ-загрязнителей чаще всего выступали бензпирен и сероводород, также наблюдались случаи загрязнений взвешенными веществами, диоксидом серы, оксидом углерода, свинцом, диоксидом азота. Кроме того, ряд загрязнений было зафиксировано по органолептическим признакам.

За 2022 год в России были выявлены 201 случай высокого и 8 случаев экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха, следует из оперативных данных Росгидромета

В 2022 году случаи высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха в основном были сконцентрированы в нескольких регионах. Более 20% инцидентов произошло в Иркутской области (46 случаев ВЗ). Далее с большим отрывом следует Кемеровская область (17 случаев ВЗ).

— Двукратное снижение числа загрязнений в минувшем году по сравнению с рекордным 2021 годом, когда инциденты фиксировались в основном как раз благодаря новому автоматизированному оборудованию, является достаточно позитивной тенденцией. С другой стороны, значительное сокращение загрязнений в 2022 году может быть вызвано не столько возросшей экологической ответственностью промышленных предприятий, сколько снижением промышленной активности, — отмечает Елена Трубникова, президент FinExpertiza.

 

Ранее редакция сообщала о том, что правопреемник Новосибирского электродного завода выплатил штраф за загрязнение атмосферы.

Фото: pixabay.com — Kanenori

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Рубрики : ЦУР Промышленность

Регионы: Сибирь Россия

Теги : негативное воздействие на атмосферу загрязнения воздуха высокое загрязнение воздуха


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