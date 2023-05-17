В Новосибирске составили рейтинг самых запыленных районов

В 2022 году в Новосибирске содержание пыли превышало предельно-допустимые концентрации в большинстве районов города, а лидерами были Дзержинский и Заельцовский. Об этом сообщает НДН.Инфо с ссылкой на данные Западно-Сибирского УГМС.

По итогам 1 квартала 2023 года, лидером стал Кировский район. Второе место занял Заельцовский район. Третье – Первомайский район. Хотя стоит отметить, что разовый максимальный показатель отмечен в Ленинском районе, там был превышен ПДК в 4,4 раза.

Низкий уровень загрязнения у Советского и Центрального районов. В Октябрьском и Советском районах стационарных постов наблюдения нет.

Аналитики отмечают, что в 2022 году выросло количество объявлений о неблагоприятных погодных условиях (42 случая против 16 в 2021 и 2020 году).

Стоит отметить, что в 2022 году количество зафиксированных в России случаев высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха уменьшилось в два раза по сравнению с предыдущим годом. Всего за год в стране было отмечено 209 таких инцидентов.

Среди сибирских регионов наибольшее число опасных загрязнений воздуха было выявлено в Иркутской области — 46 (самое большое количество выявлено в Черемхово — 10 случаев), Кемеровской области — 17 (самое большое количество выявлено в Новокузнецк — 11) и Красноярском крае — 12 (самое большое количество выявлено в Красноярск — 10).

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирск придет долгожданная жара.